Минэкономразвития ожидает рост промпроизводства в РФ в 2023 г. на 0,2%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ улучшило ожидания по динамике промышленного производства в 2023 году, прогнозирует ее рост на 0,2% (предыдущий прогноз от сентября 2022 года предусматривал снижение на 1,3%).

Минэкономразвития РФ внесло в правительство согласованные с Минфином основные параметры сценарных условий на 2023-2026 годы, сообщил журналистам представитель министерства.

В 2024-2026 годах Минэкономразвития прогнозирует рост промышленности на 2,8-2,9% в год.

Как сообщалось, снижение промпроизводства в РФ в 2022 год составило 0,6%.