"Дочка" ННК открыла месторождение вблизи самарских активов "ЛУКОЙЛа"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - ООО "ННК-Самаранефтегаз" (дочерняя структура "Независимой нефтегазовой компании" Эдуарда Худайнатова) получило лицензию на Приграничный участок углеводородов в Самарской области. Соответствующие сведения опубликованы в госреестре участков недр и лицензий.

В Минприроды "Интерфаксу" пояснили, что эта лицензия предоставлена в связи с установлением "факта открытия Приграничного месторождения". Она действует до 13 апреля 2043 года.

По данным Росгеолфонда, Приграничный участок прилегает к Пушкарихинскому участку "РИТЭКа" (Самара, входит в "ЛУКОЙЛ"). При этом в районе немало активов самого "ННК-Самаранефтегаза": вблизи Приграничного участка расположены одноименный участок "ЛУКОЙЛа" Пушкарихинский ЛУ (на него выдана поисковая лицензия), а также Солнечный, Южно-Солнечный, Саратовский и Западно-Кочевненский участки.

С учетом новой лицензии "ННК-Самаранефтегаз" распоряжается 71 участком углеводородов, 69 из которых – в Самарской области, по одному – в Саратовской и Оренбургской областях.