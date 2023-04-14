Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

"Дочка" ННК открыла месторождение вблизи самарских активов "ЛУКОЙЛа"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - ООО "ННК-Самаранефтегаз" (дочерняя структура "Независимой нефтегазовой компании" Эдуарда Худайнатова) получило лицензию на Приграничный участок углеводородов в Самарской области. Соответствующие сведения опубликованы в госреестре участков недр и лицензий.

В Минприроды "Интерфаксу" пояснили, что эта лицензия предоставлена в связи с установлением "факта открытия Приграничного месторождения". Она действует до 13 апреля 2043 года.

По данным Росгеолфонда, Приграничный участок прилегает к Пушкарихинскому участку "РИТЭКа" (Самара, входит в "ЛУКОЙЛ"). При этом в районе немало активов самого "ННК-Самаранефтегаза": вблизи Приграничного участка расположены одноименный участок "ЛУКОЙЛа" Пушкарихинский ЛУ (на него выдана поисковая лицензия), а также Солнечный, Южно-Солнечный, Саратовский и Западно-Кочевненский участки.

С учетом новой лицензии "ННК-Самаранефтегаз" распоряжается 71 участком углеводородов, 69 из которых – в Самарской области, по одному – в Саратовской и Оренбургской областях.

ООО "ННК-Самаранефтегаз" Независимая нефтегазовая компания ННК ЛУКОЙЛ Самарская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин скоро получит информацию о базе для windfall tax и определится со ставкой

Решетников ожидает рост реальных зарплат в РФ в 2023 году более чем на 5%

Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5,5% до 5,3%

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2023 году на уровне 1,2%

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2023 году на уровне 1,2%

Минэнерго не увидело оснований для отмены итогов конкурса ДПМ ВИЭ

МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на уровне 2 млн б/с

МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на уровне 2 млн б/с
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });