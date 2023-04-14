Квартальные чистая прибыль и выручка Citigroup оказались лучше прогнозов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В I 2023 года Citigroup Inc., входящий в тройку крупнейших банков США, увеличил чистую прибыль в первом квартале 2023 года на 7%, выручку - на 12%, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Чистая прибыль банка в январе-марте составила $4,61 млрд, или $2,19 в расчете на акцию, по сравнению с $4,31 млрд, или $2,02 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Citigroup в первом квартале на уровне $1,65 на акцию.

Квартальная выручка банка увеличилась до $21,45 млрд с $19,19 млрд при среднем прогнозе рынка в $20,01 млрд.

Подразделение по работе с институциональными клиентами (Institutional Clients Group, ICG) повысило выручку в январе-марте на 1% в годовом выражении, до $11,23 млрд.

Доходы подразделения от операций с акциями упали на 25%, до $1,15 млрд, а выручка от операций с бумагами с фиксированной доходностью увеличилась на 4%, до $4,45 млрд.

Выручка в сфере частного банкинга и управления состояниями (Personal Banking and Wealth Management) увеличилась на 9%, до $6,45 млрд.

Объем отчислений на возможные потери по кредитам вырос в полтора раза и составил $1,3 млрд.

Объем выданных банком кредитов на конец первого квартала составил $652 млрд, за год снизившись на 1%. Сумма депозитов, размещенных клиентами банка, практически не изменилась и составила $1,33 трлн.

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец марта составил 13,4% против 13% тремя месяцами ранее и 11,4% в конце марта прошлого года.