Минфин скорректировал планы по распространению правила "второй лишний" на все госзакупки

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ скорректировал планы по распространению правила "второй лишний" на госзакупки ряда товаров, следует из выступления министра финансов Антона Силуанова в ходе коллегии Минфина.

"Продолжим совершенствование контрактной системы – настроим механизмы импортозамещения в закупках, - сказал Силуанов. - Если есть российский поставщик, то иностранный не рассматривается. Это будет реализовано по согласованному перечню продукции".

Также министр отметил, что для российской продукции также будет дано преимущество в размере 15% от цены продукции.

Осенью прошлого года Минфин прорабатывал возможность распространения правила "второй лишний" на госзакупки всех товаров.

"Есть поручение правительства РФ Минфину о подготовке предложений по упрощению закупок российской продукции, - говорил тогда замдиректора департамента бюджетной политики в сфере закупок ведомства Артем Гриненко. - Минфин предлагает создать единый механизм ограничений на основе правила "второй лишний" - использовать его в качестве базового и применять по общему правилу".

То есть, по словам Гриненко, правило "второй лишний", когда отклоняются заявки с иностранным товаром в случае подачи хотя бы одной заявки с российским товаром, предлагалось распространить на все случаи госзакупок товаров. Причем, без утверждения перечня товаров, на которые это правило распространяется.

При этом Минфин предлагал установить единый "реестровый" механизм подтверждения страны происхождения товара, который планируется автоматизировать при проведении закупок в электронной форме.

"Предлагаем реализовать этот механизм на уровне 44-ФЗ и одного акта правительства вместо девяти актов сейчас, - говорил Гриненко. - В ближайшее время внесем предложение в правительство".

В настоящее время в рамках госзакупок применяется четыре механизма, обеспечивающие предоставление преференций поставщикам российской продукции. Это запреты на закупку иностранных товаров при наличии российских аналогов, ограничения, условия допуска иностранных товаров, а также минимальная обязательная доля закупок товаров российского производства (квоты - ИФ). Для каждого из этих механизмов утверждены перечни продукции, на которые распространяется их действие. Действие самих этих механизмов регламентируется девятью подзаконными актами.

Сейчас вопросы импортозамещения в госзакупках и закупках госкомпаний в основном курирует Минпромторг. Этим ведомством созданы реестры российской промпродукции и российской радиоэлектронной продукции. Включение информации о той или иной продукции в эти реестры является подтверждением того, что продукция произведена на территории РФ.

Запретительные нормы о закупках иностранной продукции не распространяются на товары, произведенные в странах ЕАЭС, при условии, что информация об этих товарах включена в Реестр продукции из стран ЕАЭС.

Также следует отметить, что "реестровый" механизм (включение информации в тот или иной реестр для подтверждения страны происхождения - ИФ) ранее сталкивался с определенными трудностями. А именно, с низкой активностью российских производителей по включению информации о своей продукции в соответствующие реестры.