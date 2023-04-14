Рынок акций РФ в пятницу поднялся к 2555п по индексу МосБиржи

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу подрос на фоне подорожавшей нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок в свете вышедшего блока статистики и квартальных отчетов в США. Индекс МосБиржи поднялся в район 2555 пунктов, обновив максимум на закрытие за год; лидерами роста выступили акции "НОВАТЭКа" и обновившие максимум с сентября бумаги "Норникеля" на новостях о выкупе акций ГМК контрагентом "дочки" Норникеля для корпоративной программы вознаграждения сотрудников.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2554,85 пункта (+0,4%), индекс РТС не изменился и составил 982,94 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,8%.

Доллар подрос до 81,85 рубля (+0,45 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,9-1,9%, доллар прибавил 0,72 рубля.

Минэкономразвития РФ улучшило ожидания по динамике российской экономики в 2023 году, прогнозирует ее рост на 1,2% (предыдущий прогноз от сентября 2022 года предусматривал снижение на 0,8%). Как заявил глава ведомства Максим Решетников, к 2026 году рост экономики России ускорится почти до 3% в год за счет восстановления потребительского спроса.

Подорожали в пятницу акции "НОВАТЭКа" (+2,8%), "Норникеля" (+2,2%), АФК "Система" (+2,1%), Сбербанка (+1,3% и +1% "префы"), UC Rusal (+1,3%), "НЛМК" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,9%), "Роснефти" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Магнита" (+0,5%), Polymetal (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,4%), акции "Татнефти" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), расписки OZON (+0,2%), бумаги "Интер РАО" (+0,1%).

Компания "Цифровые активы", действующая по договору с подконтрольным "Норильскому никелю" ООО "Проектные сервисы", приобретет до 0,27% акций ГМК с 1 мая до 31 декабря этого года в рамках корпоративной программы "Цифровой инвестор", говорится в сообщении "Норникеля". Исходя из стоимости акций "Норникеля" на закрытие 13 апреля, такой пакет оценивается в сумму около 6,27 млрд рублей. ООО "Цифровые активы" приобретет не более 407 344 обыкновенных акций "Норникеля".

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "ММК" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Северстали" (-0,5%), "Яндекса" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "РусГидро" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ завершает неделю смешанной динамикой "фишек" при сокращении волатильности. Индекс Мосбиржи консолидировался вблизи 2550 пунктов, на активности покупателей мог сказаться "фактор пятницы" - часть инвесторов воздерживалась от покупок или продавала акции, опасаясь реализации какого-либо негатива в течение выходных.

В фокусе внимания инвесторов в ближайшее время останутся корпоративные новости, в том числе дивидендные, сигналы регуляторов, геополитика, общерыночные настроения. Публикации важной экономической статистики в понедельник не ожидается. Краткосрочный взгляд на российский рынок - нейтральный, индекс Мосбиржи может курсировать в коридоре 2500-2575 пунктов. На будущей неделе компании начнут готовиться к прохождению налогового периода, продавая на рынке дополнительные объемы валюты. Потенциальный разворот курса рубля вверх негативен для акций экспортеров, отмечает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, позитивом для рынка в конце недели стал оптимистичный прогноз Минэкономразвития РФ по динамике российской экономики в 2023 году, предполагающий рост ВВП на 1,2% и потребительскую инфляцию к концу года не выше 5,3%. Также достаточно хорошей новостью стали вышедшие данные Росстата о резком замедлении годовой инфляции в РФ в марте до 3,5%. Однако прогнозы некоторых глобальных инвестбанков относительно возможной рецессии в мире в текущем году немного омрачили настроение российским инвесторам.

Заметно подорожали акции "Норникеля" на сообщении о том, что контрагент "дочки" эмитента приобретет на бирже 0,27% акций ГМК для поощрения сотрудников. Выросли в цене бумаги "НОВАТЭКа" на фоне оптимистичных прогнозов компании в отношении будущих поставок СПГ с проекта "Арктик СПГ 2" в объеме 43 млн тонн в год.

В понедельник индекс МосБиржи продолжит двигаться в коридоре 2500-2600 пунктов, полагает Мильчакова.

Как отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский, внешний фон пятницы был умеренно-позитивным. Тем временем ЕС готовит одиннадцатый пакет санкций против России, но подробностей по нему пока нет. В этой связи на российском рынке, вероятно, будет сохраняться общая осторожность.

Индекс МосБиржи находится в районе апрельского максимума и в рамках среднесрочного восходящего тренда потенциал роста индекса сохраняется. Однако учитывая текущую динамику, перед продолжением роста не исключено возобновление коррекции с возвратом к уровню 2500 пунктов, полагает аналитик.

Внешние рынки обнадежили данные о замедлении производственной инфляции США в марте, которые снижают вероятность жесткой риторики американского регулятора на ближайшем заседании. В целом рынок начал оценивать вероятность того, что Федрезерв приостановит цикл повышения ставки к июню. Однако прогноз по ставке вырос: теперь ожидается ее повышение в диапазон 5,75-6% годовых до конца года. В пятницу вышли сильные квартальные отчеты крупнейших банков США. Цены на нефть на неделе скорректировались от локального пика, но остаются в восходящем тренде, что позволяет рассчитывать на возможное движение Brent в район $89 за баррель, полагает Капустянский.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что консолидация российского рынка вызвана дефицитом новых идей и перекупленностью.

Акции "НОВАТЭКа" продолжили рост на новостях из правительства РФ, где обещают принять меры по увеличению производства СПГ до 100 млн тонн в год к 2030 году. Прежде всего, речь идет о расширении ресурсной базы за счет Красноярского края и северо-восточных территорий. Акции "Норникеля" выросли на новостях о том, что компания-эмитент ЦФА выкупит до 407 344 акций ГМК с целью реализации программы приобретения цифровых активов сотрудниками. "Речь идет лишь о 0,27% от всех акций ГМК, поэтому позитивная реакция рынка кажется чрезмерно эмоциональной. Кроме того, речи о погашении акций не идет, а значит их общий объем не изменится", - отмечает аналитик.

Серия статистических данных, показавших замедление инфляции в США, вселяет определенные надежды в инвесторов относительно скорого завершения цикла ужесточения политики ФРС, а также, вероятно, и ЕЦБ. Темпы годового прироста оптовых цен Германии снизились в марте до 2% с 8,9% в феврале. То есть в Европе статистика также начинает сигнализировать о замедлении роста цен. Неуверенность в будущих высоких ставках позитивно сказывается на секторе недвижимости, а страховые компании находятся под давлением, так как их инвестиции выигрывают от среды высоких ставок.

Фондовые рынки в США и Азии

В США после сильных квартальных отчетов выросли акции JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup. Как минимум, отчетность банков сообщила рынку, что крупнейшие финансовые организации не были затронуты банковским кризисом. Тем не менее, рынок акций США в целом настроен на коррекцию в пятницу, отмечает Кочетков.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,4-0,5%), но наметилась коррекция в США (индексы теряют 0,4-0,8% во главе с Nasdaq).

Один из крупнейших американских банков Wells Fargo в первом квартале увеличил чистую прибыль и выручку, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка. JPMorgan, крупнейший банк США по объему активов, увеличил чистую прибыль в первом квартале 2023 года в 1,5 раза, выручку - на 25%, до рекордного уровня, что также превысило ожидания. Citigroup, входящий в тройку крупнейших банков США, увеличил чистую прибыль в первом квартале 2023 года на 7%, выручку - на 12%, оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования UnitedHealth Group в первом квартале 2023 года увеличила чистую прибыль и выручку сильнее ожиданий рынка и повысила годовой прогноз. Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, сократила чистую прибыль в первом квартале 2023 года на 19% из-за снижения объема активов под управлением.

По данным Минторга США, розничные продажи в стране в марте упали на 1% относительно предыдущего месяца. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 0,5%.

Объем промышленного производства в США в марте повысился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение на 0,2%.

Индекс потребительского доверия в США в апреле повысился до 63,5 пункта с 62 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали изменения индикатора.

Нефть

На нефтяном рынке цены в пятницу растут, завершая неделю подъемом на опасениях возможного дефицита предложения на рынке в связи с недавним решением стран ОПЕК+ о сокращении добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в пятницу составила $86,45 за баррель (+0,4% и -1,4% накануне), майская цена WTI - $82,69 за баррель (+0,7% и -1,3% в четверг).

ОПЕК, опубликовавшая накануне ежемесячный прогноз, по-прежнему ожидает увеличения спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 101,89 млн б/с, что выше доковидного уровня.

Поддержку нефтяному рынку также оказывает ослабление доллара США, вызванное растущими ожиданиями скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом благодаря сигналам ослабления инфляции и замедления экономического роста в Штатах.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Светофор Групп" (+10,2%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+8% и +4,9% "префы"), ПАО "ВУШ Холдинг" (+4,3%), расписки "О'Кей" (+3,9%), HeadHunter (+3,2%), акции "ТГК-14" (+3,1%).

Подешевели акции "Красноярскэнергосбыта" (-2,7% и -4% "префы"), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (-2,6%), ПАО "РКК "Энергия" (-2,6%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-2,2%) и расписки Cian (-2,2%).

Просели акции ПАО "ЭЛ5-Энерго" (-0,8%) на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, следует из раскрытия компании.

В связи с изменением приоритетов финансовой политики компании совет директоров "ЭЛ5-Энерго" принял решение воздерживаться от рекомендаций собранию акционеров по выплате дивидендов до достижения оптимального уровня долговой нагрузки, сообщала ранее компания по итогам утверждения бизнес-плана на 2023-2025 гг.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,76 млрд рублей (из них 7,45 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,92 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,48 млрд рублей на акции "Норникеля").