Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $86,3 за баррель

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны в понедельник после подъема по итогам прошлой недели на опасениях дефицита предложения на рынке.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени в понедельник составляет $86,28 баррель, что на $0,03 (0,03%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на $0,22 (0,3%), до $86,31 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,04 (0,05%), до $82,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $0,36 (0,4%), до $82,52 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 2,3%, причем оба сорта нефти выросли в цене четвертую неделю подряд.

Поддержку рынку оказал опубликованный в пятницу прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому дефицит предложения на мировом рынке в третьем квартале составит 2 млн баррелей в сутки. "Серьезный дефицит нефти во втором полугодии ожидался и ранее, но очередное сокращение (добычи странами ОПЕК+ - ИФ) грозит дальнейшим сжатием предложения и ростом нефтяных котировок в период, когда инфляционное давление и так наносит ущерб уязвимым потребителям", - говорится в обзоре агентства.

Во втором квартале дефицит составит 400 тыс. б/с, прогнозирует МЭА. Ранее агентство ожидало, что спрос превысит предложение только в третьем квартале. Средний дефицит в 2023 году оценивается в 800 тыс. б/с.

ОПЕК, опубликовавшая ежемесячный прогноз за день до МЭА, по-прежнему ожидает увеличения спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 101,89 млн б/с, - выше доковидного уровня.

"Очевидно, что недавнее решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи дало толчок ценам на нефть, - говорит аналитик ING Groep NV Уоррен Паттерсон. - Тем не менее, мы видим сокращение маржи прибыли нефтеперерабатывающих компаний, что говорит о слабом спросе на нефтепродукты".

S&P Global Inc. отмечает сигналы снижения спроса на дизельное топливо как Китае, так и в США и Европе.