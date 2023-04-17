Интер РАО начала поставку электроэнергии в Киргизию

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" 15 апреля начало поставку электроэнергии из ЕЭС России в энергосистему Киргизии транзитом через Казахстан, сообщила российская энергокомпания.

Общий планируемый объем поставки за период с апреля 2023 года по март 2024 года составляет около 900 млн кВт.ч, говорится в сообщении.

В настоящее время поставка составляет до 400 МВт в час. Основным фактором, определяющим объем поставки, является пропускная способность (транзит) электрических сетей в ЕЭС Казахстана, сообщила "Интер РАО".

Как отметили в "Интер РАО", плановый график поставки будет согласовываться сторонами на регулярной основе в соответствии с положениями оперативно-диспетчерского управления и правилами функционирования энергорынков.

"Если пропускную способность транзита можно будет увеличить, то российская сторона готова обеспечить поставку в Киргизию в объемах, полностью покрывающих существующий дефицит, который по имеющейся информации доходит до 3 млрд кВт.ч", - заявили в "Интер РАО".

"Интер РАО" – диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии.

Основным акционером компании на конец 2022 года является "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания – Россети" (ранее "ФСК ЕЭС"), ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении (более свежих данных по этим долям нет).