Заявка "Газпрома" на транзит через Украину выросла до 41,7 млн куб. м газа

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Номинация на транзит газа через Украину на вторник подросла после привычного снижения в выходные.

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на вторник в объеме 41,7 млн куб. м, сообщила украинская компания. Заявка на понедельник была 40,8 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил, что монополия подает газ для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,7 млн куб. м на 18 апреля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

ОГТСУ в 2022 году объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. В "Газпроме" не видят ни оснований для форс-мажора не существует, ни препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе на начавшейся неделе держится на скромном уровне. В понедельник ветряки обеспечили 12% потребностей региона в электроэнергии после 18% в среднем за прошлую неделю, сообщает ассоциация WindEurope.

Спотовая цена газа в Европе держится на стабильном уровне. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $471 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Майский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $450; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $432.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов газа составляет 56,55% - это на 21 процентный пункт выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 16 апреля (выходной день) резервы удалось увеличить на 0,19 процентного пункта. В предыдущие - рабочие - дни темпы закачки были намного скромнее.

Европейские терминалы по приему СПГ в марте работали со средней производительностью 58% из-за забастовки на французских терминалах. С начала апреля загрузка составляет 61%. Большинство французских терминалов, которые управляются компанией Elengy, постепенно возвращаются в работу.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт. Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG возобновил работу всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на рынке США и повышает предложение на мировом рынке.

За очередную отчетную неделю резервы снизились на 0,7 млрд куб. м, тогда как обычно в это время отбор газа из хранилищ уже прекращается.

Текущий уровень запасов составляет 38%, что на 19 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.