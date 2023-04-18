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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Банки РФ в январе сократили запасы драгметаллов на 2,8 т

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало февраля 2023 года составляли 59,3 тонны в золотом эквиваленте, следует из материалов Банка России.

Из этих материалов можно также сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за январь запасы драгметаллов сократились в пересчете на золото на 2,8 тонны (5%).

На начало 2023 года запасы драгметаллов в банках РФ составили 62,1 тонны в золотом эквиваленте.

Запасы драгметаллов в банках – достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движение драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте. Отчетность кредитных организаций, позволяющая рассчитать запасы драгметаллов в конкретных банках, больше не публикуется на сайте регулятора.

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