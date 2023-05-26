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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Российские банки в феврале сократили запасы драгметаллов на 4,3 тонны

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в российских банках на начало марта 2023 года составляли 241,4 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 55 тонн драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов можно также сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за февраль запасы драгметаллов сократились в пересчете на золото на 4,3 тонны (7%), с начала 2023 года - на 7,2 тонны (12%).

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движение драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте. Отчетность кредитных организаций, позволяющая рассчитать запасы драгметаллов в конкретных банках, больше не публикуется на сайте регулятора.

Банк России
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