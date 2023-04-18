BNY Mellon в I квартале увеличил чистую прибыль на 29%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года Bank of New York Mellon, крупнейший в мире банк-кастодиан, увеличил чистую прибыль на 29% в годовом исчислении, выручку - на 11%.

В январе-марте чистая прибыль банка составила $905 млн, или $1,12 в расчете на акцию, по сравнению с $699 млн, или $0,86 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года.

Выручка поднялась до $4,363 млрд против $3,926 млрд годом ранее.

Оба показателя совпали со средними прогнозами аналитиков, опрошенных FactSet.

Чистый процентный доход BNY Mellon в минувшем квартале вырос на 7% - до $1,128 млрд. Между тем комиссионный доход практически не изменился и составил $3,156 млрд.

Активы под управлением банка на конец марта составляли $1,9 трлн, сократившись на 16% за год из-за снижения цен большинства активов на фоне укрепления доллара США, а также продажи подразделения Alcentra, отмечается в сообщении.

Активы на счетах доверительного хранения в BNY Mellon увеличились на 2% и достигли $46,6 трлн, что обусловлено притоком средств от клиентов.

Коэффициент достаточности капитала первого порядка (Tier 1) на конец первого квартала равнялся 13,9% против 14,1% на конец 2022 года. Показатель CET1 снизился до 11% с 11,2%.

За последние три месяца капитализация BNY Mellon упала на 11% (до $37,3 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 3,8%.