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BNY Mellon увеличил чистую прибыль во II квартале на 23%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года Bank of New York Mellon (BNY Mellon), крупнейший в мире банк-кастодиан, увеличил чистую прибыль на 23% благодаря росту процентного дохода, а также сокращению расходов.

Чистая прибыль банка в апреле-июне составила $1,03 млрд против $835 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $1,3 с $1,03 годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,22 на акцию.

Квартальная выручка BNY Mellon повысилась на 5%, до $4,5 млрд, также превысив консенсус-прогноз экспертов в $4,371 млрд.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале вырос на 33% - до $1,1 млрд. Между тем комиссионный доход уменьшился на 2%, до $3,257 млрд.

Активы под управлением BNY Mellon на конец июня cоставляли $1,91 трлн, что на 2% ниже, чем годом ранее. Снижение связано, в частности, с падением стоимости британских бондов и продажей подразделения Alcentra, отмечается в пресс-релизе.

Активы на счетах доверительного хранения в BNY Mellon увеличились на 9% и достигли $46,9 трлн, благодаря притоку клиентских средств.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) на конец второго квартала составил 14% по сравнению с 13,9% на конец первого квартала.

С начала 2023 года капитализация BNY Mellon снизилась на 4,4%.

BNY Mellon США
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