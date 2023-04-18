"Интер РАО" не планирует делистинг с Московской биржи

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Делистинг с Московской биржи не входит в планы ПАО "Интер РАО", этот вопрос не обсуждается, говорится в годовом отчете компании.

Приоритет деятельности менеджмента - сохранение и повышение акционерной стоимости "Интер РАО", отмечается в отчете.

Слухи о возможном делистинге "Интер РАО" появились весной 2022 г. Писавшая об этом газета "Коммерсантъ" называла основными целями этого действия повышение управляемости компании и в условиях санкций снижение объема раскрываемой рынку информации.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии.

Основным акционером компании на конец 2022 г. является "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС"), ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении (более свежих данных по этим долям нет).