Фондовые индексы США изменились слабо и без единой динамики

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник незначительными и разнонаправленными изменениями.

Инвесторы оценивали неоднозначные квартальные отчетности компаний и банков. При этом позитивное влияние на настроения инвесторов оказали данные о состоянии экономики Китая.

ВВП КНР в первом квартале увеличился на 4,5% в годовом выражении. Таким образом, темпы роста ускорились по сравнению с 2,9% в октябре-декабре прошлого года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 4%.

Между тем число новостроек в США в марте сократилось на 0,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,42 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в феврале количество новостроек составляло 1,432 млн, а не 1,45 млн, как было объявлено ранее.

Эксперты прогнозировали падение на 3,5% с объявленного ранее февральского уровня - до 1,4 млн, согласно данным Trading Economics.

Акции Lockheed Martin подорожали на 2,4% по итогам торгов. Выручка и скорректированная прибыль военно-промышленного концерна в первом квартале оказались выше консенсус-прогноза.

Стоимость производителя электропикапов Lordstown Motors Corp. поднялась на 2,8% на новости о том, что он возобновил производство и поставки. Выпуск машин был приостановлен в феврале из-за проблем с качеством ряда автозапчастей.

Цена акций Bank of America Corp. повысилась на 0,6%. Банк в январе-марте увеличил выручку на 13%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. Чистая прибыль также превзошла прогноз.

В то же время котировки акций Goldman Sachs Group уменьшились на 1,7%. Чистая прибыль банка снизилась на 19% в первом квартале, но оказалась лучше прогнозов. При этом выручка не оправдала ожиданий.

Johnson & Johnson завершил первый квартал с чистым убытком из-за разовых факторов, хотя скорректированная прибыль превысила прогноз. Также крупнейший мировой производитель товаров для здоровья повысил прогноз финансовых показателей на весь 2023 год, однако акции подешевели на 2,8%.

Dow Jones Industrial Average во вторник уменьшился на 10,55 пункта (на 0,03%) и составил 33976,63 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса помимо Goldman Sachs и J&J стали акции Verizon Communications Inc., подешевевшие на 1,3%, а также Intel Corp. и Walgreens Boots Alliance - на 1%.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов снизился на 4,31 пункта (на 0,04%) и завершил сессию на отметке 12153,41 пункта.

При этом значение Standard & Poor's 500 выросло за день на 3,55 пункта (на 0,09%) - до 4154,87 пункта.