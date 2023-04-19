"Аврора СПГ" планирует ввести заводы в Приморском и Хабаровском краях в 2023-2025 гг.

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Аврора СПГ" (компания бывшего топ-менеджера "Газпрома" Андрея Дмитриева) строит на территориях опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока два завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), которые планирует ввести в 2023-2025 годах, а также изучает другие регионы.

Гендиректор "Авроры СПГ" Денис Воробьев в ходе заседания на тему "Развитие рынка природного газа как моторного топлива: проблемы и пути решения" комитета по энергетике Госдумы РФ в среду сообщил, что компания строит в ТОР "Надеждинская" (Приморский край) завод двумя очередями, а также завод в ТОР "Хабаровск" (Хабаровский край).

"В стадии стройки первая линия в ТОР "Надеждинская", производительность – 2 тонны в час. Рядом – буквально сегодня первые сваи забили – начинается строительство второй очереди, оборудование на изготовлении в Китае. К декабрю 2024 года завод должен быть полностью введен в эксплуатацию, первую линию (введем - ИФ) к концу этого года", - сказал Воробьев.

В материалах Воробьева, представленных в ходе заседания, говорится, что завод в Хабаровске также предполагает строительство двух линий мощностью 2 тонны в час каждая (33,6 тыс. тонн в год). Ввод запланирован на февраль 2025 года. При этом ранее сообщалось, что инвестиции в проект составят 2,4 млрд рублей.

"В ТОР "Хабаровск" на площадке "Ракитное" тоже заказано оборудование – китайское с российским инжинирингом – у нас там специальная совместная группа с китайским производителем", - пояснил он.

Воробьев также сообщил, что компания прорабатывает и другие проекты. В частности, может создать сеть заправочных станций на трассе Владивосток-Хабаровск, смотрит на газомоторный рынок Сахалина. В презентации также указана проработка завода СПГ в Амурской области (ТОР "Амурская") с двумя линиями по 2 тонны в час; строительство еще одного завода в ТОР "Надеждинская", но на площадке "Западная" (также две линии по 2 тонны в час); строительство модуля сжижения с КриоАЗС мощностью 0,8 тонны в час в Нижегородской области; строительство завода СПГ в Ростовской области (две линии по 2 тонны в час).

"Среднесрочный план компании - строительство малотоннажных комплексов СПГ общей производительностью 227 тыс. тонн в год. Создание сети криогенных заправочных станций в ДФО и европейской части России. Реализация проектов автономной газификации на СПГ", - говорится в презентации компании.

"Аврора СПГ", по данным ЕГРЮЛ, зарегистрирована в июле 2021 года. Единственным владельцем компании является Дмитриев. Группа компаний занимается строительством заводов СПГ.