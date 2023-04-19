Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз к 2600п по индексу МосБиржи

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и заявлений президента Южной Кореи по поводу возможности поставок вооружения Украине. Индекс МосБиржи откатился в район рубежа 2600 пунктов после утреннего обновления годового максимума; в лидерах отката выступили бумаги "Северстали" (-2,6%) после рекомендаций менеджмента не выплачивать дивиденды за 2022 год.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2606,55 пункта (-0,4%, максимум дня и новый пик за год - 2629,01 пункта), индекс РТС - 1004,59 пункта (-0,6%); цены большинства blue chips на Московской бирже снизились в пределах 2,6%.

Доллар к 18:50 вырос до 81,71 рубля (+0,26 рубля).

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что допускает возможность поставок на Украину боеприпасов и бронетехники. В Кремле выразили сожаление в связи с этим заявлением. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Сеул занял достаточно недружественные позиции во всей этой истории, начало поставок вооружения будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности Южной Кореи в этот конфликт.

Акции "Северстали" снизились до 1027,8 рубля (-2,6%). Совет директоров "Северстали" на заседании 19 апреля рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании. Годовое собрание пройдет в заочной форме 9 июня, закрытие реестра на участие - 15 мая.

Также подешевели в среду акции Polymetal (-2,2%), расписки TCS Group (-1,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "РусГидро" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-1,1%), расписки OZON (-1,1%), акции "Аэрофлота" (-1%), "Газпрома" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%), АФК "Система" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Подорожали акции "НЛМК" (+1,5%), Сбербанка (+1% и +1,1% "префы"), ВТБ (+1%), "Яндекса" (+0,7%), "ММК" (+0,4%), "Роснефти" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 75,12 млрд рублей (из них 24,95 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,96 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,13 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

Мнение экспертов

Как отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик, рынок акций РФ после роста в начале дня к концу торговой сессии снизился на фоне пессимистичных настроений на глобальных фондовых площадках. Тем не менее, индекс МосБиржи сохранил позиции выше 2600 пунктов, а индекс РТС - выше отметки 1000 пунктов.

Динамику лучше рынка показали финансовый и транспортный секторы, хуже выглядели металлургический и нефтегазовый секторы. Поводом для снижения металлургов, по его словам, послужили решение совета директоров "Северстали" рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2022 год и снижение на рынке золота, для нефтяников - распродажи на нефтяном рынке.

Нефть подешевела на фоне укрепления доллара и возросших рисков дальнейшего повышения ставки по федеральным фондам в Штатах, что продолжит оказывать давление на экономику США и, как следствие, на сырьевой спрос. Однако ожидать значительного ослабления рубля не приходится, скорее всего, к концу недели на фоне роста активности продаж валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат курс рубля может подрасти, полагает Линчик.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, вопреки ожиданиям, что уровень 2600 пунктов индекса МосБиржи станет для инвесторов психологическим барьером, рынку удалось закрепиться над ним. Не смогли отбросить рынок от этого уровня негативные сигналы с внешних площадок, упавшая нефть и отчет Morgan Stanley, оказавшийся хуже ожиданий.

Из крупных компаний рост продолжили акции Сбербанка, "Акрона", МТС и "Башнефти". Однако этот рост нивелировали просевшие акции сырьевых компаний. Совет директоров череповецкой компании "Северсталь" рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год. Прогноз по индексу Мосбиржи на четверг - 2590-2610 пунктов, полагает Шепелев.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук, акции Сбербанка продолжают подъем в преддверии ожидаемого утверждения дивидендов акционерами в размере 25 руб. на бумагу в пятницу, 21 апреля. В секторе металлов хуже рынка выглядели акции золотодобывающих компаний на фоне снижения котировок золота, которые тестировали сверху вниз отметку $2000 за унцию.

Акции "Распадской" растеряли внутридневной рост из-за сообщений о приостановке деятельности шахты "Распадская" по причине пожара. В секторе транспорта, по словам главного аналитика ПСБ, заметно лучше рынка выглядели акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство", поскольку компания планирует нарастить парк контейнеров до 160 тыс. TEU в 2023 году, что на 19% выше относительно значения в конце марта-начале апреля (135 тыс. TEU).

"В случае ухудшения ситуации на глобальных финансовых рынках, индекс МосБиржи может продолжить снижение и протестировать отметку 2550 пунктов во второй половине недели. Фиксация может произойти в акциях Сбербанка на факте утверждения дивидендов, коррекционное движение может усилиться в нефтегазовом секторе вслед за котировками нефти", - считает Лящук.

Зарубежные рынки

На рынках Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,05%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%; китайский Shanghai Composite снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,1%, DAX, CAC 40 подросли на 0,1-0,2%) и снижаются США (индексы проседают на 0,2-0,3%).

Давление на рынки продолжают оказывать сохраняющиеся опасения дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США. Кроме того, эксперты не уверены в том, что рост китайской экономики продолжит ускоряться, как это было в первом квартале, отмечает Trading Economics.

Эксперты высказывают мнение о том, что существенное ускорение темпов роста ВВП КНР в январе-марте было обусловлено всплеском отложенной активности, учитывая, что еще в IV квартале прошлого года в стране действовали жесткие карантинные ограничения.

Потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 10,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,4% в феврале. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал замедление темпов роста потребительских цен в марте до 9,8%.

Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 6,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,5% в феврале. Окончательные данные за март совпали как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, в первом квартале получил чистую прибыль и выручку выше прогнозов. Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в январе-марте снизилась до $3 млрд по сравнению с $3,7 млрд за тот же период прошлого года, в расчете на акцию - до $1,7 с $2,02. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль банка на уровне $1,63 на акцию.

Нефть

На нефтяном рынке в среду цены снизились, хотя вышедшие вечером статданные Минэнерго США показали заметное сокращение запасов нефти в стране.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $83,37 за баррель (-1,7% и +0,01% накануне), майская цена WTI - $79,4 за баррель (-1,8% и +0,03% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе упали на 4,58 млн баррелей (эксперты ожидали сокращения на 250 тыс.), запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей (ожидалось сокращение на 1,25 млн), дистиллятов - уменьшились на 355 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 850 тыс.).