ЦБ готов обсудить идею расплачиваться с иностранцами спецоблигациями, привязанными к замороженным активам РФ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Банк России готов рассмотреть идею расплачиваться с уходящими нерезидентами специальными облигациями, привязанными к замороженным активам РФ, но в этом вопросе есть ряд нюансов, эта тема требует дополнительного обсуждения, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

Расплачиваться с покидающими российских рынок нерезидентами специальными облигациями, привязанными к замороженным международным резервам РФ, предложил депутат от ЛДПР Владимир Кошелев. По его мнению, эта мера стабилизирует валютный курс, снизит волатильность валютного рынка, что является принципиально важным для российского бизнеса.

"Вы это предложение внесли как раз во время встречи с фракцией. Мы успели в очень короткое время посмотреть, как можно отнестись к этой инициативе. Ее надо дополнительно проработать, но в принципе такая инициатива может быть рассмотрена как одна из мер по защите российских активов, замороженных за рубежом", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что нужно будет учесть несколько обстоятельств. Во-первых, привязка облигаций к замороженным активам может повлечь раскрытие информации о структуре международных резервов. "Мы бы этого не хотели", - заявила председатель ЦБ.

Во-вторых, вряд ли удастся навязать эти облигации нерезидентам и, тем более, заставить иностранных регуляторов разморозить активы, даже если владельцами облигаций являются их граждане, подчеркнула Набиуллина.

По ее мнению, механизм спецоблигаций можно рассмотреть как альтернативу счетам типа "С".

"Кто-то захочет ждать у моря погоды, что называется, когда разморозятся средства со счетов типа "С", а кто-то может и на такую схему пойти, но это требует обсуждения", - подчеркнула председатель Банка России.

Кроме того, есть вопрос иммунитета ЦБ в отношении принадлежащего ему имущества. "Несмотря на заморозку, пока юрисдикционный иммунитет активов ЦБ не оспорен. Вопрос, конечно, что взамен получит Центральный банк", - отметила Набиуллина.

"Мы готовы будем детально обсудить эту тему, мы заинтересованы в поиске и проработке разных вариантов решения проблемы замороженных активов", - подчеркнула она.