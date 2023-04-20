Глава Blackstone заявил, что рынок переоценивает готовность ФРС снижать ставку

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США может отказаться от дальнейших повышений ключевой процентной ставки, однако едва ли начнет снижать ее в ближайшее время, полагает глава инвестиционной компании Blackstone Group Inc. Джонатан Грей. Он сказал об этом Financial Times.

"Скорее всего, ФРС сейчас возьмет паузу или повысит ставку еще на 25 базисных пунктов, но мне кажется, снижение ставки последует не так скоро, как ожидает рынок", - отметил он.

По его мнению, Федрезерв будет удерживать ставку на высоком уровне в течение продолжительного времени, чтобы избавиться от оставшегося инфляционного давления.

Рынок в целом ждет, что майское повышение ставки станет последним в этом цикле, и рассчитывает на два снижения ставки к концу года.

"Мне кажется, что инфляция определенно замедляется. Мы это чувствуем по компаниям в нашем портфеле", - сказал Грей.

Инфляция в США в марте составила 5%, опустившись до минимума почти за два года.

Кроме того, глава Blackstone выразил мнение, что полномасштабного банковского кризиса удастся избежать. "Возможно, мы увидим новые инциденты, однако мне не кажется, что это системная проблема", - отметил он.