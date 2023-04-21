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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Роснедра отмечают большой интерес компаний к недрам востока страны

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Недропользователи проявляют большой интерес к недрам востока страны, сообщила начальник управления нефти, газа и подземных вод Роснедр Нина Ерофеева.

"Хочется отметить, что по результатам наших работ недропользователи уделяют повышенный интерес к лицензированию новых участков Восточной Сибири, в первую очередь в Якутии", - сказала она на заседании коллегии ведомства.

Как говорится в ее презентации, в 2022 году были завершены сейсморазведочные работы на шельфе Охотского моря, а также на двух объектах в Якутии - в акватории реки Лена и на Намской площади. В 2023 году планируется начать сейсморазведку на Присаяно-Енисейской антиклизе в Иркутской области, продолжить работы на 10 переходящих с 2022 года объектах, а также провести аэрогеофизическую съемку на севере Якутии.

Красноярский край и Якутия входят в число основных регионов ведения геологоразведочных работ, наряду с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийский автономными округами.

Глава Минприроды Александр Козлов на заседании сообщил, что министерство формирует детальные предложения по новому этапу стратегической инициативы "Геология: возрождение легенды" с акцентом на Якутию. Также он отметил, что Магаданская область и Чукотка рассматриваются как регионы с потенциалом для создания якорных горнодобывающих проектов.

Роснедра Якутия Восточная Сибирь Нина Ерофеева Минприроды Александр Козлов
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