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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

Schlumberger объявила о полном прекращении поставок технологий и оборудования в РФ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная компания SLB (ранее известная как Schlumberger) объявила о полном прекращении экспорта технологий и оборудования в Россию, говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте компании.

"SLB объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию со всех предприятий SLB по всему миру в ответ на продолжающееся расширение международных санкций", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, SLB на фоне конфликта на Украине приостановила развертывание новых технологий, а также новые инвестиции в Россию в марте прошлого года. С течением времени компания расширила ограничения, в частности, объявив запрет на поставки в Россию из США, Великобритании, Канады и стран Евросоюза.

SLB по итогам 2022 года оценивала свой российский рынок в 6% от общей выручки - около $1,7 млрд.

Schlumberger
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