"СИБУР" построит на "Запсибнефтехиме" новое производство полипропилена

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - "СИБУР" планирует построить новый комплекс производства пропилена дегидрированием пропана и деривативов пропилена, говорится в уведомлении о проведении общественных обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду и проектной документации по объекту.

"Вынесенный на общественные слушания проект предполагает строительство установки дегидрирования пропана и выпуска полипропилена с учетом максимального использование уже имеющейся энергетической и сырьевой инфраструктуры тобольской площадки", - сказал "Интерфаксу" представитель компании, не уточнив планируемую мощность.

Проект будет реализовываться в рамках заключенного соглашения между компанией и Минэнерго о модернизации действующих и создании новых мощностей, добавил он.

Общественные слушания по проекту пройдут с 28 апреля по 28 мая.

ООО "ЗапСибНефтехим" - крупнейший нефтехимический комплекс России, суммарная мощность которого позволяет производить 2,5 млн тонн базовых полимеров в год (1,5 млн тонн полиэтилена и 1 млн тонн полипропилена). В 2020 году комплекс вышел на проектную мощность.

На площадку "Запсибнефтехима" в Тобольске поступает широкая фракция углеводородов (ШФЛУ), получаемая после переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) от нефтяников и "жирного" газа от газовых компаний. ШФЛУ на газофракционирующей установке разделяется на несколько продуктов, в частности, сжиженные углеводородные газы (СУГ). Так, получаемый пропан "СИБУР" перерабатывает в пропилен, а затем полипропилен.