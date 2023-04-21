Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

"СИБУР" построит на "Запсибнефтехиме" новое производство полипропилена

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - "СИБУР" планирует построить новый комплекс производства пропилена дегидрированием пропана и деривативов пропилена, говорится в уведомлении о проведении общественных обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду и проектной документации по объекту.

"Вынесенный на общественные слушания проект предполагает строительство установки дегидрирования пропана и выпуска полипропилена с учетом максимального использование уже имеющейся энергетической и сырьевой инфраструктуры тобольской площадки", - сказал "Интерфаксу" представитель компании, не уточнив планируемую мощность.

Проект будет реализовываться в рамках заключенного соглашения между компанией и Минэнерго о модернизации действующих и создании новых мощностей, добавил он.

Общественные слушания по проекту пройдут с 28 апреля по 28 мая.

ООО "ЗапСибНефтехим" - крупнейший нефтехимический комплекс России, суммарная мощность которого позволяет производить 2,5 млн тонн базовых полимеров в год (1,5 млн тонн полиэтилена и 1 млн тонн полипропилена). В 2020 году комплекс вышел на проектную мощность.

На площадку "Запсибнефтехима" в Тобольске поступает широкая фракция углеводородов (ШФЛУ), получаемая после переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) от нефтяников и "жирного" газа от газовых компаний. ШФЛУ на газофракционирующей установке разделяется на несколько продуктов, в частности, сжиженные углеводородные газы (СУГ). Так, получаемый пропан "СИБУР" перерабатывает в пропилен, а затем полипропилен.

Минэнерго СИБУР Тобольск ЗапСибНефтехим
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин предложит изъять из нацрежима отдельные направления закупок ряда госкомпаний

РФ в феврале сохранила статус крупнейшего поставщика газа в Китай

РФ в феврале сохранила статус крупнейшего поставщика газа в Китай

Международный совет по зерну повысил прогноз сбора зерна в РФ в этом году до 125,5 млн т

Оборонный машзавод в Перми продан в 5 раз дешевле начальной цены торгов

Оборонный машзавод в Перми продан в 5 раз дешевле начальной цены торгов

Источник сообщил, что под сделку "Яндекса" с Uber вводилось ограничение на покупку валюты

Президент Чили намерен национализировать литиевую промышленность

Президент Чили намерен национализировать литиевую промышленность

"Яндекс" выкупил оставшуюся долю Uber в их СП за $702,5 млн

"Яндекс" выкупил оставшуюся долю Uber в их СП за $702,5 млн

Цена золота упала на 1%, опустившись ниже $2 тыс. за унцию

Цена золота упала на 1%, опустившись ниже $2 тыс. за унцию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });