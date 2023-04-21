Росбанк может направить на дивиденды свыше 50% от чистой прибыли за 2022 год

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Росбанка рекомендовал направить на дивиденды свыше 50% чистой прибыли по итогам 2022 года, или 4,5 млрд рублей, свидетельствуют материалы кредитной организации.

Банк в прошлом году заработал 8,4 млрд рублей чистой прибыли. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам работы за 2022 год в размере 4,5 млрд рублей, что соответствует 2,9 рубля на одну обыкновенную акцию.

Годовое собрание акционеров, на котором будет рассмотрен соответствующий вопрос, пройдет 29 мая.

До мая 2022 года Росбанк принадлежал французской Societe Generale, однако после решения группы уйти из России банк сменил собственника. Им стала компания "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина, которая и основала банк в 1998 году.

В октябре 2022 года "Интеррос" передал 47,5% в капитале Росбанка благотворительному фонду Владимира Потанина, снизив долю владения до 45%. Еще 7,5% акций перешли на баланс компании "Русфинанс" (принадлежит Росбанку) в рамках мотивационной программы сотрудников Росбанка.

Росбанк по итогам 2021 года занял 11-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100".