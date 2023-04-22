Первая партия подпавших по санкции минеральных удобрений РФ отправлена из Латвии в Кению

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Подпадающий под санкции Евросоюза груз российских минеральных удобрений был вывезен накануне из Рижского морского порта в Кению по поручению Всемирной продовольственной программы ООН, сообщили в субботу агентству LETA в латвийском МИД.

Это первая партия из 200 000 тонн минеральных удобрений, которые принадлежат компаниям РФ, находящимся под санкциями ЕС, и хранятся на территории Латвии. В ближайшее время Всемирная продовольственная программа планирует вывезти из Латвии еще несколько партий минеральных удобрений, на которые распространяются западные санкции, чтобы оказать поддержку странам, которые больше всего нуждаются в этой продукции.

6 декабря 2022 года правительство Латвии приняло решение откликнуться на просьбу ООН о снижении негативных последствий боевых действий на Украине и помочь решить продовольственный кризис в Африке и Латинской Америке. Кабинет министров поддержал безвозмездную передачу российских минеральных удобрений нуждающимся странам, разрешив их вывоз из Латвии попавшей под санкции компании "Уралхим" при условии, что та не получит финансовой выгоды.

Судьба находящихся в Латвии 200 тысяч тонн минеральных удобрений российского производства долгое время оставалась неясной после введения санкций ЕС против РФ из-за украинского конфликта.