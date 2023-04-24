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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:28

Киргизия отложила запрет экспорта золотосодержащей руды до 2024 года

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Киргизия отложила до 1 января 2024 года введение запрета на экспорт золотосодержащей руды и концентрата, сообщил информагентству "Кабар" пресс-секретарь президента страны Эрбол Султанбаев.

"С 1 мая 2023 года ни золотосодержащая руда, ни концентрат не должны были отправляться за границу, а перерабатываться в Киргизии. К сожалению, мы оказались не готовы. Вступление в силу указа президента отложено до 31 декабря", - сообщил Султанбаев, отметив, что указ начнет действовать с 1 января 2024 года.

Пресс-секретарь объяснил, что власти не успевают к маю построить завод по извлечению золота. "У нас нет времени строить завод. Трудно построить завод за шесть месяцев. Причем эта работа не предусмотрена в бюджете", - сказал он.

По его словам, в Киргизии более ста предприятий по добыче золота. Большинство из них везут руду или концентрат в Китай и Казахстан. "У нас нет завода по извлечению золота из некоторых металлов, по этой причине мы разрешили вывозить сырье за границу", - отметил Султанбаев.

В октябре 2022 года президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ "О введении временного запрета на вывоз (экспорт) из Киргизии золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата". Предполагалось, что с 1 мая 2023 года будет введен временный запрет сроком на 6 месяцев на вывоз из республики золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата, добытого и произведенного на территории Киргизии. При необходимости запрет может продлеваться раз в полгода. Указ дает исключительное право на переработку золотосодержащей руды и концентрата ОАО "Кара-Балтинский горнорудный комбинат".

Киргизия Эрбол Султанбаев Садыр Жапаров Кара-Балтинский комбинат
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