Цены на нефть Brent стабильны на уровне $82,75 за баррель

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабилизировались на фоне неопределенных перспектив спроса и сохраняющихся проблем с поставками сырья из Ирака.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени во вторник составляет $82,75 баррель, что на $0,02 (0,02%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $1,07 (1,3%) до $82,73 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,01 (0,01%), до $78,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $0,89 (1,1%), до $78,76 за баррель.

Спрос на топливо в Азии ослабляется, и компании региона отмечают снижение маржи нефтепереработки. Это показывает, что надежды на быстрый подъем китайской экономики и увеличение спроса на нефтепродукты в стране пока не реализовались, отмечают эксперты.

Тем временем поставки нефти из иракского Курдистана по-прежнему приостановлены, и, по словам одного из авторов Sevens Report Research Тайлера Ричи, это является фундаментальным фактором, обеспечивающим поддержку нефтяному рынку в условиях слабого спроса.

В понедельник стало известно о дальнейшей отсрочке переговоров между властями Ирака, региональным правительством Курдистана и Турцией, "являющихся критически важными для возобновления поставок нефти с севера Ирака", отмечает Ричи, слова которого приводит Market Watch.

В то же время сохраняющиеся опасения рецессии являются сдерживающим фактором для нефтяного рынка, который будет удерживать цены ниже отметки в $100 за баррель, говорит эксперт.