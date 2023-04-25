Brent подешевела до $82,2 за баррель

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются днем во вторник после роста по итогам двух предыдущих сессий на фоне укрепления доллара. Кроме того, инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса на топливо.

К 15:17 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,55 (0,66%), до $82,18 баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,51 (0,65%), до $78,25 за баррель.

Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается в ходе торгов на 0,2%, что снижает привлекательность нефти для держателей других валют.

Рынок также опасается дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики центробанками, которое может негативно отразиться на росте мировой экономики и спросе на энергоресурсы, пишет Trading Economics.

Дополнительное давление на цены оказывает снижение рентабельности переработки на азиатских предприятиях. Аналитики связывают сокращение рентабельности в том числе с наращиванием производства на новых НПЗ на Ближнем Востоке.