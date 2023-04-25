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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Медведев допустил возможность создания цифровой валюты БРИКС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Странам БРИКС стоит задуматься о собственной цифровой валюте, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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Выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые" Медведев высказал мнение, что в будущем Европу ждет возврат от единого евро к национальным валютам.

"В этом случае рублю, юаню, индийской рупии, другим валютам стран БРИКС в будущем нет альтернативы. Нам нужно думать и о цифровых форматах этих валют, и о цифровой валюте БРИКС, о чем сейчас, кстати, говорят лидеры нашего объединения", - сказал Медведев.

Дмитрий Медведев БРИКС
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