Медведев допустил возможность создания цифровой валюты БРИКС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Странам БРИКС стоит задуматься о собственной цифровой валюте, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые" Медведев высказал мнение, что в будущем Европу ждет возврат от единого евро к национальным валютам.

"В этом случае рублю, юаню, индийской рупии, другим валютам стран БРИКС в будущем нет альтернативы. Нам нужно думать и о цифровых форматах этих валют, и о цифровой валюте БРИКС, о чем сейчас, кстати, говорят лидеры нашего объединения", - сказал Медведев.