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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Орешкин заявил, что исполнение бюджета РФ по итогам года выровняется

Орешкин заявил, что исполнение бюджета РФ по итогам года выровняется
Помощник президента РФ Максим Орешкин на просветительском марафоне "Знание"
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Исполнение федерального бюджета РФ, который в первые месяцы года на фоне скачка расходов и проблем с нефтегазовыми доходами сводится с большими дефицитом, по итогам года выровняется, считает помощник президента Максим Орешкин.

"Бюджет в целом устойчив. После периода довольно больших бюджетных расходов в начале этого года, у нас до конца года бюджет будет профицитным, что говорит о его устойчивости. В целом уровни дефицита будут около целевых значений (2% ВВП - ИФ)", - сказал Орешкин, выступая на просветительском марафоне "Знание".

Согласно закону о бюджете, доходы федерального бюджета в 2023 г. запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд руб., расходы - 29 трлн 55,6 млрд руб., дефицит - 2 трлн 925,3 млрд руб.

В первом квартале, по предварительным данным Минфина, бюджет был исполнен с дефицитом 2,4 трлн руб., при этом в марте был зафиксирован небольшой профицит - порядка 180 млрд руб. В текущем месяце, согласно оперативным данным сайта "Электронный бюджет", дефицит в "онлайн-режиме" (он может давать не полностью объективную картину исполнения из-за особенностей графика осуществления расходов и поступления доходов) продолжает расти. Так, на 12 апреля он составлял 3,36 трлн рублей, на 21 апреля - 4,31 трлн руб.

Максим Орешкин
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