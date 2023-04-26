Туркмения рассчитывает за 3-4 года нарастить поставки газа в Китай до 65 млрд куб. м в год

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Туркмения в ближайшие несколько лет планирует увеличить поставки газа в Китай, сообщил председатель государственного концерна "Туркменгаз" в ранге министра Батыр Аманов на International Investment Forum.

Он напомнил, что в настоящее время газопровод Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай включает три параллельные линии (A, B, C), протяженность каждой из которых составляет 1830 км. По системе мощностью 55 млрд куб метров газа в год сырье поставляется на внутренний рынок и КНР.

"Ресурсной базой для расширения поставок газа в Китай должно стать месторождение Галкыныш, которое находится на стадии опытно-промышленной эксплуатации. Его запасы совместно с прилегающими Яшлар и Гаракел оцениваются в 27,4 трлн куб. метров", - уточнил Аманов.

"Согласно достигнутым договоренностям, поставки туркменского газа в Китай должны вырасти до 65 млрд куб м газа в год после ввода четвертой линии газопровода, которая будет проложена от границы Туркмении до КНР по территории Узбекистана, Таджикистана и Киргизстана. Для обеспечения плановых объемов поставок дополнительных 25 млрд куб метров газа в год планируется ввести второй этап освоения месторождения Галкыныш", - уточнил он.

"В настоящее время ведутся переговоры и согласование деталей контрактов о начале бурения скважин и обустройства в рамках второго этапа", - добавил глава "Туркменгаза".

По его словам, третий этап разработки будет источником поставок 33 млрд куб метров газа по проекту газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Протяженность магистрали должна составить более 1840 км, пропускная способность - 33 млрд куб. м.

Как уточнили "Интерфаксу" в "Туркменнефтегазе", Туркмения рассчитывает закончить реализацию второй фазы разработки месторождения Галкыныш в течение ближайших трех-четырех лет.

Нефтегазоконденсатное месторождение Галкыныш, являющееся вторым крупнейшим в мире, расположено в 50 км к юго-востоку от города Мары и в 70 км к северо-востоку от газового месторождения Давлетабад-Донмез.

Текущая добыча составляет 20 млрд куб. м в год при проектных 30 млрд куб. м. Всего предусмотрено VII этапов обустройства.

Углеводородные ресурсы Туркмении оцениваются в более 71 млрд тонн нефтяного эквивалента, из которых более 20 млрд тонн нефти и более 59 трлн куб метров газа. Согласно этим цифрам, Туркменистан занимает 4 место в мире по доказанным запасам в мире после России, Ирана и Катара.