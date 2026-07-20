"Туркменгаз" закупит оборудование у германской VIETZ для модернизации инфраструктуры

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Государственный концерн "Туркменгаз" ("Turkmengaz") заключит контракт с германской компанией VIETZ GmbH на поставку технического оборудования, сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".

Соответствующее постановление подписал президент страны "в целях успешной реализации задач, стоящих перед топливно-энергетическим комплексом страны". Госконцерну разрешено заключить с VIETZ GmbH контракт на закупку в необходимом объеме технического оборудования для подведомственных предприятий и учреждений. Стоимость закупки не уточняется.

На заседании правительства Туркменистана 17 июля отмечалось, что работа по модернизации материально-технической базы "Туркменгаза" способствует надежным поставкам туркменского природного газа внутренним потребителям и по экспортным маршрутам. В этой связи особое значение придается расширению сотрудничества с ведущими зарубежными компаниями, в частности с компанией из Германии.

VIETZ GmbH является производителем и поставщиком комплексного оборудования для строительства и обслуживания магистральных нефте- и газопроводов. Компания специализируется на выпуске тяжелой трубопроводной техники, сварочных тракторов, гидравлических станций, машин для гибки труб и систем контроля качества сварных швов. Продукция, в том числе, ориентирована на экстремальные климатические условия.