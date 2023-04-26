Boeing в I квартале сократил чистый убыток втрое, выручка превзошла прогноз

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в I квартале сократил чистый убыток почти в три раза, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте составил $414 млн, или $0,69 в расчете на акцию, по сравнению с $1,22 млрд, или $2,06 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Убыток без учета разовых факторов уменьшился до $1,27 на акцию с $2,75.

Выручка выросла на 28,1% - до $17,921 млрд против $13,991 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что компания получит скорректированный убыток на уровне $1,07 на акцию при выручке в $17,52 млрд.

Свободный денежный поток Boeing в первом квартале был отрицательным - $800 млн. Консенсус-прогноз предполагал минус $1,91 млрд. При этом компания подтвердила прогноз, согласно которому по итогам 2023 года свободный денежный поток будет находиться в диапазоне $3-5 млрд.

Портфель заказов компании на конец марта оценивался в $411 млрд по сравнению с $404 млрд в конце 2022 года.

Выручка в сегменте гражданских самолетов в минувшем квартале подскочила на 60% и достигла $6,704 млрд, операционный убыток уменьшился до $615,6 млн с $897 млн годом ранее. За этот период Boeing поставила 130 самолетов и получила заказы на 107 лайнеров.

Выручка подразделения оборонной и космической техники в минувшем квартале повысилась на 19% - до $6,539 млрд. Операционный убыток составил $212 млн против $929 млн в предыдущий год.

Котировки акций Boeing растут на 2,8% в начале торгов в среду. За последний год рыночная стоимость корпорации увеличилась на 34,6% (до $121 млрд), в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 0,8%.