Доля нерезидентов в ОФЗ в марте снизилась до 9,5%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в марте 2023 года уменьшился на 9 млрд рублей, или на 0,5%, до 1,757 трлн рублей (минимум с 1 марта 2017 года), сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в марте вырос на 216 млрд рублей, или на 1,2%, до 18,456 трлн рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ в марте снизилась до 9,5% с 9,7%. Значение этого показателя на 1 апреля стало минимальным с 1 августа 2012 года, когда доля нерезидентов составляла 9,1%.

В первом квартале 2023 года нерезиденты снизили объем инвестиций в ОФЗ на 221 млрд рублей, или на 11,2%, с 1,978 трлн рублей после снижения в 2022 году на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3,082 трлн рублей.