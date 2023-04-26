Выпуск золота в России в марте вырос на 26,5%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Россия в марте 2023 года увеличила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 26,5%, сообщил Росстат.

По сравнению с февралем производство подскочило на 30,6%.

В общей сложности по итогам первого квартала объем производства золота в РФ на 9,1% превышает результат соответствующего периода прошлого года.

Абсолютных показателей по производству золота Росстат не публикует.