"Яндекс" в I квартале увеличил выручку в 1,5 раза, до 163,3 млрд рублей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Консолидированная выручка "Яндекса" в I квартале 2023 года выросла в 1,54 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 163,3 млрд рублей, сообщила компания.

Показатель скорректированной EBITDA в отчетном периоде составил 12,8 млрд рублей, рентабельность по показателю - 7,8% против 1,2% годом ранее.

Скорректированная прибыль в I квартале - 2,6 млрд рублей.

"Яндекс" не стал приводить динамику ни по скорр. EBITDA, ни по скорр. чистой прибыли из-за того, что в I квартале 2022 года компания направила 5,9 млрд рублей на разовые выплаты сотрудников, что, соответственно, привело к давлению на эти показатели.

Показатели выручки и скорректированной EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали общую выручку "Яндекса" в отчетном периоде на уровне 150,14 млрд рублей, скорректированную EBITDA - 10,38 млрд рублей.

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