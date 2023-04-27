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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Генсек ОПЕК назвал целями картеля интересы рынка и инвестиции, а не повышение цен

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Действия ОПЕК и ОПЕК+ не нацелены повлиять на цены на нефть, а направлены исключительно в интересах рынках и для обеспечения отрасли инвестициями, заявил генсек ОПЕК Хайсам иль-Гайс в ответ на прозвучавшую накануне критику со стороны главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля.

"МЭА очень хорошо знает, что на рынки влияет сочетание факторов. Последствия пандемии COVID-19, денежно-кредитная политика, движение акций, алгоритмы торговли, консультанты по товарным опционам, выпуски стратегических запасов (SPR) - согласованные и нет, геополитика. И это лишь некоторые из факторов", - приводится в сообщении слова генерального секретаря альянса Хайсама аль-Гайса.

Он подчеркнул, что искажение действий ОПЕК и ОПЕК+ - контрпродуктивно, а возложение вины на альянс за рост цен на нефть - некорректно.

"Если что-то и приведет к волатильности в будущем, так это неоднократные призывы МЭА прекратить инвестировать в нефть, зная, что все прогнозы, основанные на данных, предусматривают потребность в большем количестве этого драгоценного товара для стимулирования глобального экономического роста и процветания в ближайшие десятилетия, особенно в развивающихся странах", - сказал аль-Гайс.

ОПЕК МЭА Хайсам иль-Гайс Фатих Бироль
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