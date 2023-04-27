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Brent подешевела до $77,6 за баррель

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - К вечеру четверга котировки нефти перешли к снижению после подъема утром после выхода данных о динамике ВВП США в первом квартале.

К 18:13 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,18%), до $77,55 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,1 (0,13%), до $74,2 за баррель.

Экономика США в первом квартале выросла на 1,1% в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным Минторговли. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2%. В четвертом квартале американский ВВП вырос на 2,6%.

Всемирный банк сообщил, что ожидает снижения цен на сырьевые товары на 21% в этом году. По его данным, стоимость энергоносителей в январе-марте уменьшилась на 20% в квартальном отношении, причем нефть была одним из лидеров падения.

В то же время, предложение нефти со стороны России и стран ОПЕК может оказаться слабее ожиданий, а понижение доступности заемного капитала - ограничить способность нефтяных компаний к наращиванию поставок в других регионах, говорится в докладе ВБ.

Накануне глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль предостерег ОПЕК от действий, ведущих к повышению цен на нефть. По его словам, это может только снизить спрос и ускорить переход к возобновляемым источникам энергии, а также к распространению электромобилей.

По мнению Бироля, популярность электромобилей снизит спрос на нефть минимум на 5 млн баррелей в сутки к 2030 году. "Легковые автомобили - лишь первая волна, - заявил он в пресс-релизе. - Скоро за ними последуют электробусы и электрогрузовики".

Brent WTI США ОПЕК Фатих Бироль Всемирный банк МЭА
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