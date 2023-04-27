Мосбиржа с 1 июня увеличит время расчета валютных фиксингов в три раза, до 15 минут

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Московская биржа с 1 июня введет в действие новую редакцию методики расчета валютных фиксингов, по которой время расчета увеличивается с 5 до 15 минут, сообщается в пресс-релизе биржи.

Расчет индикаторов с 1 июня будет осуществляться с 12:15 до 12:30 по московскому времени, сейчас они рассчитываются с 12:25 до 12:30.

Расчет фиксингов производится для пар доллар США/ российский рубль (USDFIXME), евро/российский рубль (EURFIXME), евро/доллар США (EURUSDFIXME), китайский юань/российский рубль" (CNYFIXME), доллар США/ китайский юань (USDCNYFIXME), гонконгский доллар/российский рубль (HKDFIXME) и турецкая лира/российский рубль (TRYFIXME).

Фиксинг - финансовый индикатор, устанавливающий общепризнанную цену финансового актива (валюты, драгметалла или др.). Московская биржа рассчитывает валютные фиксинги с 2013 года ежедневно в 12:30 по московскому времени на основании информации о поданных заявках и заключенных сделках по инструментам спот на валютном рынке.

В марте на валютном рынке были зафиксированы значительные колебания курса. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции так прокомментировала эту ситуацию: "Что касается ситуации на валютном рынке, каких-то действий, так называемых спекулятивных, мы не видим, но, действительно, были движения курса в середине марта. Это связано с тем, что мы видели концентрацию открытых позиций в преддверии экспирации на бирже фьючерсных контрактов".

Она не исключила, что такие колебания цен могут быть из-за снижения ликвидности валютного рынка. Набиуллина сообщила, что регулятор вместе с биржей рассматривает возможное усовершенствование дизайна торгов - расширение времени расчета фиксинга, чтобы нейтрализовать такие колебания.