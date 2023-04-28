Индекс Мосбиржи во главе с банками обновил пик за год

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу дальнейшим ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,3-0,4%, причем второй обновил максимум с начала апреля 2022 года; лидируют акции компаний финансового сектора во главе с ВТБ.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2656,7 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1027,34 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,2%.

Доллар стоит 81,45 рубля (+0,12 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+3,2%), АФК "Система" (+1,9%), расписки TCS Group (+1%), OZON (+0,8%), бумаги Сбербанка (+0,7% и +0,4% "префы"), "Газпрома" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "НЛМК" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), акции "Газпром нефти" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Годовое общее собрание акционеров "Московской биржи" не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщается в официальном сообщении биржи. Набсовет в пятницу рассмотрит вопрос о созыве повторного собрания.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций среднесрочно сохраняется оптимизм. Нефть марки Brent способна подорожать к уровню $80 за баррель, что может позитивно сказаться на акциях локальных нефтяных компаний. "Однако не стоит забывать про дивидендные отсечки "тяжеловесов". В частности, 11 мая Сбербанк, главный локомотив российского рынка, освободится от высоких дивидендов, что негативно отразится на индексе МосБиржи (на Мосбирже, с учетом расчетов "Т+2" отсечка Сбера состоится по итогам торгов 8 мая, "гэп" произойдет 10 мая - ИФ). В мире в пятницу выйдет блок статистики по Германии, еврозоне и США, важными из которых будут данные по инфляции", - отмечают эксперты.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи в пятницу покажет сдержанный рост в направлении 2700 пунктов. Маловероятно, что индекс сможет достичь этой отметки ввиду приближения длинных выходных, однако итоги предыдущих торгов настраивают на продолжение роста. "Надеемся увидеть повышенный спрос на акции нефтегазового сектора. Из значимых событий пятницы - заседание СД "Норникеля" по дивидендам, а также решение по ключевой ставке ЦБ России", - отмечает аналитик.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу слабо позитивный: нефть немного дорожает, китайский рынок растет на ожиданиях активизации потребителей, в Японии инвесторы реагируют на перспективу разгона инфляции при сохранении ультра-мягкой денежной политики. В Китайской Sinopec ждут еще более активного восстановления спроса на нефтепродукты. Отечественный рынок может испытывать неуверенность перед длинными майскими праздниками, рубль также лишается поддержки налогового периода и может скорректироваться, полагает аналитик.

В мире

В США накануне индексы акций выросли на 1,6-2,4% во главе с Nasdaq, поддержку рынку оказали сильные квартальные отчеты компаний, в том числе, представителей технологического сектора.

Согласно данным Refinitiv, совокупная прибыль уже отчитавшихся за прошлый квартал компаний из индекса S&P 500 превзошла ожидания экспертов на 7,9%. Для сравнения: квартальные показатели опережали прогнозы аналитиков в среднем на 4,1% в период с 1994 года.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более резкое, чем ожидалось, замедление темпов роста экономики США в первом квартале и, при этом, ускорение инфляции.

По данным Минторга США, американский ВВП в январе-марте увеличился на 1,1% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали ослабление темпов роста экономики до 2% с 2,6% в IV квартале, по данным Trading Economics.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции, повысился в первом квартале на 4,9%, тогда как в четвертом квартале он увеличился лишь на 4,4%.

В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне четверга).

Японский ЦБ оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, которое стало первым для нового главы ЦБ Кадзуо Уэды.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского Центробанка. Банк Японии также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг - плюс/минус 0,5%.

В то же время из текста заявления ЦБ по итогам заседания пропала фраза о его намерении удерживать ставку на текущем уровне или ниже. Эту фразу Банк Японии повторял с октября 2019 года.

При этом ЦБ повторил, что готов сохранять стимулирующую политику до тех пор, пока инфляция не стабилизируется на 2%-ном целевом уровне.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали повышение розничных продаж в стране по итогам 13-го месяца подряд, а также рост промпроизводства и неожиданный скачок безработицы.

Промпроизводство в Южной Корее в марте упало на 7,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В феврале показатель снизился на 8%.

Объем ВВП Франции в I квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Между тем потребительские расходы во Франции в марте сократились на 1,3% относительно предыдущего месяца. Это стало неожиданностью для экспертов, которые ожидали роста показателя на 0,3%.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром продолжают постепенное восстановление, но завершают неделю и месяц снижением.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $78,84 за баррель (+0,6% и +0,9% накануне), июньская цена WTI - $74,99 за баррель (+0,1% и +0,6% в четверг).

Срок биржевого обращения июньских контрактов на Brent завершается с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые июльские фьючерсы стоят $78,72 за баррель (+0,6%).

Среди основных факторов, оказывающих влияние на нефтяной рынок в настоящее время, - сигналы слабого спроса в Азии, а также опасения рецессии в США на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Опубликованные в четверг статданные показали более резкое, чем ожидалось, замедление темпов роста экономики США в первом квартале. При этом, один из ключевых показателей инфляции, отслеживаемых Федрезервом, ускорил рост, в связи с чем, американский ЦБ, вероятно, продолжит подъем ставки, отмечает Market Watch.