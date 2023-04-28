При выбросе газа из скважины "дочки" "АЛРОСА" пострадали работники компании-подрядчика

Пострадали сотрудники организации-подрядчика, проводившие расконсервацию скважины

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Якутии выброс газа из скважины компании "АЛРОСА-Газ" произошел 27 апреля во время работ по расконсервации скважины, пострадали девять сотрудников сервисного подрядчика ООО "Вилюйбурсервис", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "АЛРОСА".

В региональном МЧС в четверг сообщили, что на участке добычи газа в 6 км от села Таас-Юрях Мирнинского района во время работ на скважине произошел выброс газа с последующим возгоранием газовоздушной смеси. Девятерых пострадавших доставили в центральную районную больницу города Мирный. По данным СК, трое из них были помещены в отделение интенсивной терапии.

"При проведении работ ООО "Вилюйбурсервис" по расконсервации одного из наших газовых объектов в целях уточнения его потенциальной проектной мощности произошел выброс газовой смеси с ее последующим воспламенением. В настоящее время пострадавшие доставлены санитарным рейсом в Якутск для дальнейшего лечения. Создана комиссия по расследованию происшествия, причины устанавливаются", - сказали в пресс-службе "АЛРОСА".

В связи со случившемся в СК возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 217 УК).

"АЛРОСА-Газ" - дочерняя компания "АЛРОСА", зарегистрирована в 1998 году. Предприятие занимается добычей, транспортировкой и реализацией газа. Транспортировка газа осуществляется по магистральному газопроводу Таас-Юрях - Мирный - Айхал. Компания реализует газ в населенные пункты на западе Якутии. "АЛРОСА-Газ" владеет двумя лицензиями: на Северный и Восточный блоки Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения и на Тектюйский лицензионный участок.

"Вилюйбурсервис" зарегистрирован в Якутии в 2013 году, занимается бурением скважин для добычи нефти, газа и газового конденсата.