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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Венгерская MOL списала около 84 млн евро по российскому активу "Байтекс"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Венгерская нефтегазовая MOL Group списала около 84,1 млн евро инвестиций в российский "Байтекс", добывающий нефть в Оренбургской области.

"Группа MOL взаимодействует с Россией в основном через BaiTex LLC (то есть ООО "Байтекс" - ИФ) и соответствующие выплаты. Платежи, произведенные BaiTex LLC в отношении группы MOL в 2022 году, находятся на банковском счете с ограниченным доступом в результате контрсанкций России, поэтому сумма недоступна для использования. Группа MOL обесценила всю стоимость инвестиций, дебиторскую задолженность и ограниченный остаток на банковском счете в 2022 году", - говорится в отчете компании.

Сумма списаний по российским активам составила 31,426 млрд венгерских форинтов, что эквивалентно 84,1 млн евро.

При этом отмечается, что "Байтекс" продолжал разработку Байтуганского месторождения.

"Программа переоценки была продолжена в 2022 году: пробурены и закончены 3 горизонтальные скважины, выполнен капитальный ремонт 5 скважин и выполнен перевод 10 скважин в нагнетательные. В рамках программы улучшения качества воды завершен монтаж установки фильтрации воды. В рамках оптимизации добычи проведено 54 геолого-технических мероприятия по ремонту скважин", - сообщает MOL.

В таблице операционных результатов указано, что суточный уровень добычи на российском активе в 2022 году составил 4 тыс. б.н.э. – на уровне 2021 года.

MOL Group контролирует 51% голландской MK Oil and Gas B.V, которая является единственным владельцем российского ООО "Байтекс".

В 2022 году ООО "Байтекс" получило 129,3 млн рублей чистого убытка по РСБУ против 956 млн рублей прибыли годом ранее. При этом выручка компании в отчетном году выросла на 3,4%, до 12,3 млрд рублей.

Венгрия MOL Group BaiTex LLC Байтекс
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