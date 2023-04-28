Эмитенты РФ в 2023 году должны будут выплатить по евробондам чуть больше $7 млрд

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российские эмитенты в текущем году должны выплатить по евробондам чуть больше $7 млрд, внутренний рынок заимствований покроет их потребности в финансировании, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Мы считаем, что наш рынок облигаций вполне справится с дальнейшим замещением выпадающего внешнего финансирования. Например, те внешние займы, которые наши компании должны заплатить по евробондам в этом году, – это чуть больше $7 млрд. Но за 2022 год весь рынок корпоративных облигаций у нас вырос на треть, с 10 трлн до 13,3 трлн рублей. То есть вот эта сумма $7 млрд – это где-то 20% прироста рынка в прошлом году. Наш рынок вполне может это заместить", - сказала Набиуллина.

"Конечно, нам нужно всем работать над привлекательностью для инвесторов таких корпоративных облигаций. И здесь обязательно раскрытие информации, улучшение практик корпоративного управления – это необходимые элементы для того, чтобы инвесторы охотнее вкладывали в российский рынок ценных бумаг", - подчеркнула она.

Глава Банка России также отметила, что одним из эффективных механизмов замены внешнего финансирования является выпуск компаниями локальных "замещающих" облигаций.