"Группа ЛСР" в I квартале снизила продажи на 37%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В январе-марте 2023 года ПАО "Группа ЛСР" сократило продажи на 36,9% в годовом измерении, до 25,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Объем реализованной недвижимости уменьшился на 26,2%, до 161 тысячи кв. метров.

В Петербурге продажи компании в I квартале текущего года упали на 46%, до 15,6 млрд рублей, объем реализованной недвижимости - на 31,8%, до 105 тысяч кв. метров.

Продажи в Москве составили 7,6 млрд рублей (снижение на 8,4%). При этом объем реализованной недвижимости равнялся 28 тысяч кв. метров, что соответствует результату за I квартал прошлого года.

В Екатеринбурге продажи в денежном выражении составили 2,5 млрд рублей (снижение на 28,6%), а в натуральном выражении - 28 тысяч кв. метров (снижение на 22,2%).

Группа "ЛСР" основана в 1993 году, она объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, а также строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе.