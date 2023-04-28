Объем закупок госкомпаний у субъектов МСП в I квартале снизился на 19% до 960 млрд рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Объем закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в I квартале текущего года составил 960 млрд рублей, что на 19% меньше аналогичного показателя 2022 года. Об этом говорится в отчете Минфина РФ о мониторинге применений закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).

Всего в I квартале госкомпании разместили 128 тыс. извещений о закупках (113 тыс. годом ранее), в которых могут принимать участие только субъекты МСП (спецторги), на 541 млрд рублей (563 млрд рублей). Из них почти половина (66 тыс. закупок на 219 млрд рублей) была признана состоявшимися. В I квартале прошлого года состоявшимися были признаны 48 тыс. закупок на 198 млрд рублей.

Также в I квартале было объявлено 525 закупок (577 годом ранее) с обязательным привлечением малого бизнеса. Общий объем этих закупок составил 136 млрд рублей (18 млрд рублей в I квартале 2022 года).

По результатам этих закупок, а также части закупок, объявленных в IV квартале прошлого года, госкомпании заключили с малым бизнесом 221 тыс. договоров на 960 млрд рублей (215 тыс. контрактов на 1,2 трлн рублей годом ранее).

Также в отчетном периоде госкомпании расторгли с субъектами МСП 17,9 тыс. договоров на 84 млрд рублей. Годом ранее было расторгнуто 18,1 тыс. договоров на 92 млрд рублей.

Из отчета Минфина следует, что большую часть этих договоров заключили крупнейшие госкомпании федерального (2,9 тыс. компаний) и регионального (8,8 тыс. компаний) уровней. В отношении этих заказчиков "Корпорацией МСП" и региональными органами власти проводится мониторинг их закупок у субъектов МСП. Эти крупнейшие госкомпании в I квартале заключили с 74 тыс. субъектами МСП 162 тыс. договоров на 861 млрд рублей.

Как сообщалось, всего в I квартале текущего года госкомпании заключили 397 тыс. договоров на 2,25 трлн рублей. То есть, на долю субъектов МСП пришлось 42% от общего объема закупок госкомпаний.

По действующему закупочному законодательству, госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% этого объема должны приходиться на спецторги (в них могут принимать участие только субъекты МСП). В 2022 году эти нормы были распространены на все госкомпании в РФ (около 20 тыс. юридических лиц), а не только на крупнейшие федеральные и региональные госкомпании, как это было ранее.