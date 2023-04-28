Биржевые цены на бензин в апреле выросли на 9%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин после мартовской стабильности перешли к значительному росту и по итогам апреля прибавили почти 9%. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Так, стоимость Аи-92 за торговый месяц выросла на 8,5% – с 46,013 тыс. руб./т 3 апреля до 50,072 тыс. руб./т 28 апреля. Аи-92 подорожал на 8,8% – с 51,303 тыс. руб./т до 55,784 тыс. руб./т.

Наиболее активный рост стоимости обеих марок бензина на бирже начался с 17 апреля. В этот день продажи топлива были приостановлены с Яйского НПЗ в связи с началом подготовки к плановому остановочному ремонту. С 24 апреля по аналогичной причине была временно прекращена отгрузка с Астраханского ГПЗ и Тюменского НПЗ, в течение последней недели апреля – с Ачинского НПЗ.

Кроме того, рост биржевых цен на бензин происходит на фоне снижения его выпуска в РФ. По данным Росстата, по итогам марта суточное производство снизилось с примерно 123 тыс. т в феврале до 112,5 тыс. т в марте.

В свою очередь, главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов ООО "Петролеум Трейдинг" (крупнейший частный топливный трейдер РФ) Андрей Дьяченко также отмечает, что к росту биржевых цен на бензин привели и появившиеся в конце апреля новости об очередной корректировке демпфера, что в совокупности с другими факторами вызвало агрессивный спрос со стороны участников рынка, опасающихся дальнейшего повышения стоимости.

При этом он подчеркнул, что новости о корректировке демпфера не отразились на ценах на дизтопливо, поскольку факторов для их роста в настоящее время нет: возможности по экспорту практически исчерпаны, а увеличения потребления на внутреннем рынке пока не прогнозируется.

"По бензину ситуация отличается: есть предпосылки, что возможности по его экспорту у нас вырастут. Исторически этот объем был ниже, чем по дизтопливу, но сейчас появляются новые рынки сбыта. Это, как минимум, дополнительный эмоциональный стимул для активности со стороны участников рынка", - подчеркнул эксперт.

При этом Дьяченко отметил, что предложение бензина на бирже – достаточное, хотя и незначительно снизилось на ряде базисов ввиду начала ремонта на предприятиях.