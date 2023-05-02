СЕО Ferrexpo Джим Норт неожиданно решил покинуть компанию

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор и генеральный директор британской горнорудной Ferrexpo plc с активами на Украине Джим Норт решил покинуть компанию, которой руководил три года.

Как говорится в биржевом сообщении, он заявил, что уйдет из компании, "чтобы использовать другие возможности".

Ferrexpo объявило о назначении Норта исполняющим обязанности гендиректора компании 18 мая 2020 года. Всего в группе он проработал девять лет.

Норт покинет пост гендиректора после упорядоченного процесса перехода руководства с 30 июня 2023 года, а совет директоров компании - после завершения ежегодного общего собрания, которое состоится 25 мая 2023 года. Он также уйдет из различных дочерних компаний группы, которые возглавляет в настоящее время.

"В результате резолюция №10 предстоящего годового собрания акционеров (которое представляет собой решение о переизбрании г-на Норта директором компании) будет отозвана и не будет вынесена на голосование", - констатируется в сообщении.

Председатель совета директоров компании Лучио Дженовезе будет временно исполнять обязанности исполнительного председателя и руководить группой с 1 июля 2023 года.

Совет директоров объявил о назначении финансового директора (CFO) Ferrexpo Николая Кладиева исполнительным директором компании с момента завершения предстоящего годового собрания акционеров. Кладиев присоединился к Ferrexpo в 2005 года, а с 2007 года является членом исполнительного комитета группы. Был назначен CFO в июле 2021 года.

Как отметил Дженовезе, Норт был назначен на должность гендиректора "в то время, когда мы сосредоточились на ускорении роста, руководстве планами Ferrexpo по декарбонизации и дальнейшему культурному развитию в рамках бизнеса". Однако, учитывая ситуацию на Украине и неопределенные перспективы, компании "пришлось замедлить программы роста, и внимание гендиректора неизбежно смещается в сторону обеспечения непрерывности бизнеса и операционной устойчивости".

Ранее о намерении покинуть группу после ежегодного собрания акционеров 2023 года заявила неисполнительный директор Ferrexpo Фиона МакОлэй в связи с назначением также неисполнительным директором Dowlais Group Plc, которая стала публичной компанией.

Еще ранее независимый неисполнительный директор Ferrexpo Анн-Кристин Андерсен отказалась баллотироваться в следующий состав совета директоров компании в мае 2023 года.

Ferrеxpo принадлежат 100% доля ООО "Еристовский ГОК", 100% акций ЧАО "Полтавский ГОК" и 99,9% в ООО "Белановский ГОК".