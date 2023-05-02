Белорусский Сбербанк в 2022 году увеличил активы и прибыль на 1%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Активы белорусского ОАО "Сбер Банк" (дочерняя структура Сбербанка России) на 1 января 2023 года составили 5,03 млрд белорусских рублей против 4,97 млрд бел. рублей на начало 2022 года (рост на 1% - ИФ), сообщается в отчетности банка по нацстандартам.

Кредитный портфель по итогам года оценивается в 2,47 млрд бел. рублей (снижение на 4,1%), инвестиции в ценные бумаги - 788,3 млн бел. рублей (снижение на 15,9%), размещенные средства в Нацбанке Белоруссии - 745,5 млн бел. рублей (рост на 28,6%).

Обязательства финучреждения за минувший год практически не изменились (снижение на 0,2%) и составили 4,18 млрд бел. рублей, в том числе средства клиентов - 2,85 млрд бел. рублей (рост на 2,8%), средства других банков - 1,08 млрд бел. рублей (рост на 5,9%).

Согласно отчетности, уставный фонд банка на начало 2023 года равнялся 72,74 млн бел. рублей, сократившись за прошлый год на 1,2%.

Чистая прибыль кредитной организации за 2022 год сложилась в сумме 150,06 млн бел. рублей, что на 1,1% меньше по сравнению с 2021 годом.

Сбер Банк (ранее БПС-Сбербанк) был создан в 1991 году на базе белорусского отделения Промстройбанка СССР. Российский Сбербанк купил 93,27% акций белорусского финучреждения в конце 2009 года за $280,7 млн, сейчас ему принадлежат 98,43% акций.

Официальный курс на 2 мая - 2,9018 бел. рубля/$1.