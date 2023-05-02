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АПХ "Мираторг" продал завод в Петербурге

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Агропромышленный холдинг "Мираторг", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, продал завод в Санкт-Петербурге, на котором выпускались колбасные изделия.

Как сообщается в пресс-релизе холдинга, покупателем стала ГК "Альтаир", занимающаяся производством хлебопекарных изделий с 2021 года. Сумма сделки не раскрывается. Ее консультантом стала компания NF Group.

"Мираторг" отмечает, что проданный комплекс "заточен" на пищевое производство, благодаря чему производитель сможет в короткие сроки наладить выпуск продуктов питания. Кроме того, он имеет высокую энергоэффективность.

Агрохолдинг запустил колбасное производство на заводе в Санкт-Петербурге в 2018 году. В 2020 году производство разместилось на площадке автоматизированного предприятия агрохолдинга в Октябрьском районе Курской области, что обусловило отсутствие необходимости в маленьких комплексах наподобие объекта, проданного ГК "Альтаир". Мощности проекта в связи с переводом в Курскую область, где у "Мираторга" расположена крупная свиноводческая площадка, увеличилась в пять раз: в сутки предприятие в составе комплекса способно выпускать более 200 тонн колбасных изделий,

"Мы приняли решение сфокусироваться на развитии и масштабировании нашей основной площадки в Курской области. Одним из существенных преимуществ проданного завода является то, что он не требует инвестиций", - заявил вице-президент "Мираторга" Александр Никитин, процитированный в сообщении.

По словам партнера, регионального директора департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константина Фомиченко, приведенным в пресс-релизе, сейчас на рынке наблюдается высокий спрос на температурные склады и пищевые производства. "Завод "Мираторга" максимально отвечал требованиям, предъявляемым к производству продуктов питания, поэтому мы нашли покупателя, которого объект полностью устроил", - сказал он.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году, является одним из ведущих производителей мяса в РФ. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.

Мираторг ГК "Альтаир" Петербург
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