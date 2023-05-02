Эмин Агаларов с партнером создали компанию для ресторанного проекта в Дагестане

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Первый вице-президент Crocus Group, музыкант и ресторатор Эмин Агаларов совместно с дагестанским предпринимателем Тимуром Фаруховым создали в Дагестане ООО "Дербент Фуд", свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Уставный капитал компании, зарегистрированной 28 апреля в городе Дербенте, - 10 млн рублей. Агаларову в "Дербент Фуде" принадлежит 51%, Фарухову - 49%. В качестве основного вида деятельности нового юрлица указана деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

"Мы планируем открывать ресторан в Дербенте, в центре города, в планах развивать и в других (городах - ИФ), но пока что мы только на старте проекта", - сообщил "Интерфаксу" Фарухов, добавив, что инвестиции в проект пока неизвестны.

Агаларов активно развивает ресторанный бизнес в России и Азербайджане. Как сообщает сайт его сети ресторанов - Restaurants by Emin Agalarov, в собственности бизнесмена более 55 проектов в Москве, Санкт-Петербурге и Азербайджане. Самые известные из них - сеть ресторанов бакинской кухни Zafferano, сеть японских суши-баров "Эдоко", итальянской кухни Forte Bello. В собственности у Агаларова также рыбные рестораны Fish Box.

Ключевой актив семьи Агаларовых - Сrocus Group, крупный российский девелопер, основанный в 1989 году. Общая площадь реализованных проектов превышает 6 млн кв. метров. В частности, Сrocus был генподрядчиком строительства объектов Дальневосточного федерального университета на острове Русский, застройщиком стадионов в Калининграде и Ростове-на-Дону. Ему принадлежат выставочный центр "Крокус экспо", концертный зал "Крокус сити холл", торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты "Твой дом" и другие объекты.

Дербент - один из наиболее популярных туристических центров на Кавказе.