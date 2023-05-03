Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,1-0,2%, однако далее снижение возобновилось на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок и слабости нефти в ожидании итогов заседания Федрезерва США.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2583,81 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1021,35 пункта (+0,2%), однако уже к 10:05 индекс МосБиржи просел до 2569,2 пункта (-0,4%), индекс РТС – до 1015,81 пункта (-0,4%). Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снижаются в пределах 1,6%.

Доллар стоит 79,65 рубля (+0,03 рубля).

Подешевели акции "ММК" (-1,6%), "Московской биржи" (-1,1%), UC Rusal (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Татнефти" (-0,9%), "РусГидро" (-0,9%), расписки OZON (-0,9%), бумаги "Газпрома" (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%), акции "НОВАТЭКа" (-0,8%), Polymetal (-0,8%), расписки TCS Group (-0,8%), бумаги ВТБ (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I квартале 2023 года составила 50,122 млрд рублей, что в 2,4 раза ниже показателя соответствующего периода предыдущего года (120,025 млрд рублей), говорится в отчете компании. Выручка снизилась на 32% - до 243,7 млрд рублей, себестоимость - на 21%, до 153,9 млрд рублей, валовая прибыль - на 45%, до 89,8 млрд рублей, прибыль от продаж - на 54%, до 68,8 млрд рублей, прибыль до налогообложения - на 56%, до 65,6 млрд рублей.

Подорожали к 10:05 МСК акции ПАО "Полюс" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,3% "префы"), "Магнита" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Норникеля" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что на российском рынке акций негативная ситуация может сохраниться, так как пока позитивных драйверов для роста нет. В США будут объявлены итоги заседания ФРС: консенсус ожидает повышения ставки на 0.25 б.п., но гораздо важнее для участников рынка, что скажет глава регулятора Пауэлл и когда ждать завершения ужесточения монетарной политики. Вместе с тем, в случае сигналов на скорое смягчение доллар США может упасть на годовые минимумы. Другие мировые резервные валюты тогда должны окрепнуть относительно доллара, полагают эксперты.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду можно назвать слабо негативным.

"Нефть стабилизировалась, но вполне может возобновить снижение, если на рынке США возобновятся распродажи. ФРС в среду примет решение по ставке, но уже американские законодатели призывают ее не повышать из-за проблем в региональных банках, которые могут столкнуться с волной плохих кредитов. Активность в Азии низкая, так как одновременно отдыхают в Японии и Китае. Рубль слабеет в утренние часы, отыгрывая слабую нефть. В случае возобновления падения в Европе и США можно ждать дальнейшей просадки российских индексов", - считает аналитик.

Фондовые индексы США и Азии

В США по итогам торгов вторника индексы снизились на 1,1-1,2% во главе с акциями банков. Американские регуляторы днем ранее закрыли First Republic Bank, продав основную часть его активов, передав депозиты банку JPMorgan. Крах First Republic стал крупнейшим в финансовой системе США со времен кризиса 2008 года.

Кроме того, CNBC со ссылкой на источники сообщило о том, что Morgan Stanley планирует сократить около 3 тыс. работников (порядка 5% штата банка) до конца июня.

Акции крупнейших банков США снизились за день на 1-3%, а бумаги региональных банков потеряли 5-27%.

На рынках Азии в среду также преобладает негативная динамика индексов акций (австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня труда, Японии - из-за Дня Конституции; гонконгский Hang Seng теряет 1,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне вторника).

Инвесторы ждут итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду. Аналитики полагают, что Федрезерв увеличит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Если прогноз оправдается, ставка будет повышена по итогам десятого заседания подряд, и ее уровень достигнет максимальных за 16 лет 5-5,25% годовых.

Кроме того, важными событиями этой недели являются квартальная отчетность Apple и данные о состоянии американского рынка труда в апреле.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены делают попытки коррекции вверх после обвала накануне до минимумов с конца марта.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:05 составила $75,45 за баррель (+0,3% и -5% накануне), июньская цена WTI – $71,56 за баррель (-0,1% и -5,3% во вторник).

Обе марки завершили торги во вторник на самой низкой отметке с 24 марта на опасениях глобальной рецессии и очередного повышения процентной ставки ФРС США.

Также трейдеры ждут официальных данных о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют, что резервы нефти в стране упали на 3,3 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 300 тыс. и 1,5 млн баррелей соответственно.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали падение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 28 апреля, на 3,9 млн баррелей.