Туркмения ждёт инвесторов в нефтегаз. Обзор

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Туркмения, которая после России, Ирана и Катара занимает четвертое место в мире по запасам газа и обладает нефтяным потенциалом на шельфе Каспия, заинтересована в монетизации своих ресурсов. Несмотря на внушительные углеводородные резервы, страна всегда была закрыта для большинства инвесторов, поэтому пока не вышла на максимальные уровни производства и экспорта, ведь это требует существенных финансовых затрат. Но жизнь стремительно меняется: поставщики теряют привычные рынки сбыта, грузопотоки разворачиваются на 180 градусов, цены на сырье бьют исторические рекорды, а энергетическая повестка с каждым годом все больше "зеленеет". И тут главное - не упустить момент: оказаться в нужное время в нужном месте.

Именно с этой целью Туркмения в конце апреля организовала в Дубае (ОАЭ) Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в свой энергетический сектор.

Газовые приоритеты

Углеводородные ресурсы Туркмении оцениваются более чем в 71 млрд тонн нефтяного эквивалента, это более 20 млрд тонн нефти и свыше 59 трлн куб. метров газа. При этом в прошлом году в стране было произведено 82,7 млрд куб. газа, сообщил журналистам председатель государственного концерна "Туркменгаз" в ранге министра Батыр Аманов, отметив, что каждый год будет добываться все больше и больше.

Из общего объема по газопроводу Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, который включает три параллельные линии (A, B, C) протяженностью 1830 км каждая, поставляется 40 млрд куб. метров в год. Страна рассчитывает за 3-4 года нарастить поставки до 65 млрд куб. м в год после ввода четвертой линии, которая будет проложена от границы Туркмении до КНР по территории Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

"Ресурсной базой для расширения поставок газа в Китай должно стать месторождение Галкыныш, которое находится на стадии опытно-промышленной эксплуатации. Его запасы совместно с прилегающими Яшлар и Гаракел оцениваются в 27,4 трлн куб. метров", - уточнил Аманов. Уже реализован первый этап разработки и готовится второй - с привлечением компаний из КНР (CNPC), ОАЭ и Республики Корея.

"В этом деле мы придаем особое значение зарубежным инвестициям", - сказал глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем обращении к участникам международного инвестфорума. Текущая добыча на месторождении составляет 20 млрд куб. м в год при проектных 30 млрд куб. м. Всего предусмотрено VII этапов обустройства, каждый с наращиванием добычи газа в объеме 30 млрд куб. м/год.

Месторождение Галкыныш, которое является вторым крупнейшим в мире, должно стать и источником наполнения газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) протяженностью более 1840 км и пропускной способностью 33 млрд куб. метров. В то время как строительство туркменского участка (207 км) к настоящему времени практически завершено, начало реализации пакистанской и афганской частей неоднократно откладывалось, в том числе из-за смены власти в Афганистане.

"Еще одним наиболее амбициозным проектом является Транскаспийский газопровод для экспорта туркменского "голубого топлива" в Европу", - говорится в обращении Бердымухамедова. Однако этот проект стоимостью $5 млрд и мощностью 10-30 млрд куб. метров газа в год, который должен быть реализован на территории Азербайджана, Грузии и Турции, но против которого долгое время были Москва и Тегеран, обсуждается уже 10 лет. За это время Азербайджан построил нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южный газовый коридор, а вопрос реализации туркменского проекта все еще не решен из-за неопределенности с источником финансирования.

Дары моря

"Одной из главных задач также является освоение за счет иностранного капитала лицензированных блоков туркменского участка Каспия на основе соглашения о разделе продукции", - говорится в обращении Бердымухамедова. Эксперты оценивают запасы этого региона в 12,1 млрд тонн нефти и конденсата и 6,1 трлн куб. метров газа.

Среди участков, которые страна готова предложить партнерам - морские блоки N21 и N23. В 2009 году германская RWE Dea AG получила лицензию на разведочные работы на договорной территории морского блока N23 сроком на шесть лет. При обнаружении углеводородных запасов оператору планировалось выдать лицензию на их промышленную добычу сроком на 25 лет, но продолжения не последовало.

Интерес к блоку N21, извлекаемые запасы которого, по предварительным оценкам, составляют около 219 млн тонн нефти и 100 млрд куб. метров газа, проявляли в разное время российские компании "Итера", "Зарубежнефть" и "Роснефть". Но и по данному проекту предложений не поступило.

Помимо этого, Туркменистан и Азербайджан готовят соглашение по совместному освоению месторождения "Достлук" в Каспийском море с запасами в 50 млн тонн нефти. В участии в этом проекте заинтересован "ЛУКОЙЛ", обладающий успешным опытом разработки нескольких месторождений в российской части Каспия. Однако и здесь процесс продвигается слишком медленно.

Как сообщил на форуме председатель государственного концерна "Туркменнефть" Гуванч Агаджанов, сотрудничество как на суше, так и в туркменском секторе Каспийского моря с иностранными компаниями осуществляется в рамках закона Туркменистана "Об углеводородных ресурсах" и заключенных договоров о разделе продукции. По его словам, законом установлены очень благоприятные фискальные условия для инвесторов по сравнению с законодательствами постсоветских и других государств, где предусматривается не менее 10-12 налоговых и обязательных платежей. Закон Туркменистана предусматривает лишь один вид налога - налог на прибыль и 2-3 платежа за права использования природных ресурсов.

И несмотря на это, в настоящее время на контрактных участках в Каспийском море добычей нефти и газа занимается лишь несколько международных компаний, среди которых итальянская Eni, малазийская Petronas и Dragon Oil из ОАЭ. За более чем 23 года совместной работы Dragon Oil вложила в разработку нефтяных месторождений Джейтун и Джыгалыбег на договорной территории Челекен свыше $8 млрд, добыв 54 млн тонн, "и готова в ближайшие 15 лет инвестировать по крайней мере столько же", - сообщил на форуме заместитель председателя исполнительного совета Дубая Ахмед бин Саид аль Мактум.

О том, на какие годовые объемы добычи нефти в целом планируется выйти в Туркмении, государственные органы не сообщают.

Время новых рынков

Член Консультативного совета проекта Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) по устойчивой энергетике и член группы экспертов ЕЭК ООН по газу Джон Робертс считает, что сейчас для Туркмении очень благоприятное время для вывода своих ресурсов на новые рынки. Стране просто необходимо оперативно воспользоваться "окном возможностей", открывшимся в результате перераспределения энергопотоков из-за ситуации вокруг Украины, отметил он на форуме.

По его словам, вместо того, чтобы искать средства на крупные дорогостоящие проекты, можно начать с небольших, менее затратных и быстро реализуемых, например, с Транскаспийского интерконнектора (The Caspian Connector), газотранспортной магистрали с морского месторождения Туркменистана в направлении Азербайджана и далее Турции. Проект, стоимость которого оценивается в $500-800 млн из-за незначительного транспортного плеча по Каспию между двумя странами - 78 км - и готовой азербайджанской инфраструктуры, может быть реализован за четыре месяца. Начать поставки можно с 4 млрд куб. метров газа в год, а потом довести объем до 10-12 млрд куб. метров.

"Логически все выглядит прекрасно. Почему же на практике не реализовать такую возможность? Потому что Туркменистан хочет чего-то гораздо большего", - отметил он. "Но может быть лучшее - враг хорошего?" - задается вопросом эксперт.

Помимо сырьевых проектов страна готова предложить инвесторам участие в реконструкции НПЗ, строительстве нефтегазохимических производств, развитии сектора возобновляемых источников энергии.

Однако стремление привлекать инвестиции для интенсификации темпов индустриализации и освоения значительных углеводородных ресурсов, потребность которых в мире пока не иссякает, видимо, должно быть подкреплено большей открытостью данных о состоянии отрасли и имеющихся запасах, которые на данный момент можно узнать только из предположений, выдвинутых в годовом статистическом отчете BP. Возможно, что и в переговорном процессе требуется большая гибкость, в принятии решений - скорость. И, может быть, действительно, стоит скорректировать приоритеты в пользу более реалистичных на данный момент проектов, которые требуют меньше инвестиций с учетом заявленных международными компаниями планов по сокращению финансирования ископаемого топлива. Тогда шансы на то, чтобы догнать своих соседей, реализовавших международные энергопроекты, существенно возрастут.